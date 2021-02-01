https://ria.ru/20210201/donbass-1595520733.html

ДНР: желание Донбасса присоединиться к России не противоречит Минску-2

ДНР: желание Донбасса присоединиться к России не противоречит Минску-2

Принятие доктрины "Русский Донбасс", отражающей желание Донбасса присоединиться к РФ, не противоречит Минским соглашениям, заявила в понедельник полпред... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:06

2021-02-01T15:06

2021-02-01T15:06

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

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мид днр

донбасс

в мире

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Принятие доктрины "Русский Донбасс", отражающей желание Донбасса присоединиться к РФ, не противоречит Минским соглашениям, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.В Донецке 28 января прошел интеграционный форум "Русский Донбасс". На нем была презентована доктрина "Русский Донбасс", которая, как предполагается, ляжет в основу государственной политики самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В документе отмечается, что Россия является для Донбасса исторической Родиной и будущее региона связано с РФ. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что видят будущее Донбасса в воссоединении с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что заявления глав ДНР и ЛНР о желании присоединиться к РФ блокируют урегулирование конфликта."Вместо того, чтобы наконец-то приступить к конструктивным действиям по разблокированию переговоров, находящихся в стагнации исключительно по вине Киева, Украина предпочитает перекладывать ответственность на представителей республики и распространять необоснованные обвинения в их адрес", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, после проведения интеграционного форума, на котором была презентована доктрина "Русский Донбасс", со стороны Киева был озвучен "ряд откровенных противоречий и не соответствующих действительности тезисов". Среди них и то, что данный документ противоречит минским соглашениям. "Во-первых, доктрина – это не официально принятый на уровне законодательных органов нормативный правовой акт, а плод труда научного, культурного, образовательного сообщества республики, который отражает настроения и устремления жителей Донбасса", - отметила Никонорова.Она также напомнила, что в комплексе мер по урегулированию конфликта прописана возможность развития трансграничного сотрудничества с Россией, "соответственно, республика не просто не нарушает Минские соглашения, но и действует в определенном ими фарватере"."Украинским властям уже давно пора осознать простую и очевидную вещь: пока они пытаются решить, оставаться ли им в рамках минских соглашений или от них отказываться, республика не собирается смиренно дожидаться их решения и терять время зря. В нашей позиции, в отличие от украинской, все четко, понятно и прозрачно: мы сохраняем приверженность минским соглашениям и продолжаем идти по выбранному народом Донбасса пути", - добавила Никонорова.Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал глава республики Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов. Также он отмечал необходимость установления российских стандартов во всех сферах жизни ДНР.

https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, днр, мид днр, донбасс, в мире