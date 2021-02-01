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Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ
Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ
Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:08
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tiktok
виктор булатов
кпрф
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин.Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
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tiktok, виктор булатов, кпрф, сахалинская область

Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ

13:08 01.02.2021 (обновлено: 13:17 01.02.2021)
 
Сергей Булатов. Кадр видео в TikTok
Сергей Булатов. Кадр видео в TikTok - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин.
"Мы вызвали (депутата) Сергея Булатова в пятницу на заседание районного отделения КПРФ, но он к этому времени представил заявление, в котором просил исключить его из КПРФ по собственному желанию. Это его решение, возможно, после объяснений его привлекли бы только к дисциплинарной ответственности, но он решил вопрос так", - сказал Ашихмин.
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Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.
Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
 
TikTokВиктор БулатовКПРФСахалинская область
 
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