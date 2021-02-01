https://ria.ru/20210201/deputat-1595492636.html
Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ
Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ
Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:08
2021-02-01T13:08
2021-02-01T13:17
tiktok
виктор булатов
кпрф
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин.Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.
https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html
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tiktok, виктор булатов, кпрф, сахалинская область