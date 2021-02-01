https://ria.ru/20210201/deputat-1595492636.html

Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ

Певший нецензурные песни в TikTok сахалинский депутат решил выйти из КПРФ

Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:08

2021-02-01T13:08

2021-02-01T13:17

tiktok

виктор булатов

кпрф

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Депутат из сахалинского города Томари, который "прославился" матерными песнями в TikTok, сам подал заявление о выходе из КПРФ, сообщил РИА Новости в понедельник первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин.Ранее Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и снимал это в TikTok.Булатов является депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из соцсети он уже удалил.

https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, виктор булатов, кпрф, сахалинская область