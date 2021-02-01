https://ria.ru/20210201/buk-1595516780.html
ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:49
2021-02-01T14:49
2021-02-01T14:49
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/15/1552991506_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_6941070a91b63914ccd1185a36ec6dc4.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана, сообщается на сайте министерства обороны страны."Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.Как отмечает минобороны, особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения."Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – приводятся на сайте слова офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.
https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html
https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/15/1552991506_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0f81520a1172449805b6cc651160f9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", казахстан, в мире
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей
", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана
, сообщается на сайте министерства обороны страны.
"Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.
В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.
""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.
Как отмечает минобороны, особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения.
"Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – приводятся на сайте слова офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.