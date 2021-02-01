https://ria.ru/20210201/buk-1595516780.html

ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана

ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана

Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:49

2021-02-01T14:49

2021-02-01T14:49

бук (зенитный ракетный комплекс)

концерн пво "алмаз-антей"

казахстан

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана, сообщается на сайте министерства обороны страны."Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.Как отмечает минобороны, особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения."Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – приводятся на сайте слова офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.

https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html

https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", казахстан, в мире