Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/buk-1595516780.html
ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:49
2021-02-01T14:49
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/15/1552991506_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_6941070a91b63914ccd1185a36ec6dc4.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана, сообщается на сайте министерства обороны страны."Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.Как отмечает минобороны, особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения."Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – приводятся на сайте слова офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.
https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html
https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/15/1552991506_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0f81520a1172449805b6cc651160f9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", казахстан, в мире

ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана

14:49 01.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВоенная техника, которую доставили в Москву с полигона "Алабино" для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая. В центре: зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2"
Военная техника, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая. В центре: зенитно-ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном "Алмаз-Антей", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана, сообщается на сайте министерства обороны страны.
"Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", - говорится в сообщении.
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 10:26Новый год—2021
Выбор РИА Новости: главные ожидаемые события в военной сфере в 2021 году
Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.
В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.
""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", – приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 08:00
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
Как отмечает минобороны, особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения.
"Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – приводятся на сайте слова офицера противовоздушной обороны полковника Асхата Тузелбаева.
 
Бук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"КазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния