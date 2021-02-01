https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html

Названы европейские страны с самым доступным бензином для населения

Названы европейские страны с самым доступным бензином для населения

Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее — граждане Украины, Россия находится на 20-м месте, РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:08

2021-02-01T12:08

2021-02-01T13:00

бензин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593066_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_b19db7ca6179664e6c8233b0993b5dc3.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее — граждане Украины, Россия находится на 20-м месте, свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного экспертами РИА Рейтинга по заказу РИА Новости.В 2020 году на рынке нефти происходили резкие колебания. В марте — апреле цены существенно снизились, затем наступил период стабилизации на уровне 40-45 долларов за баррель. В конце 2020 года и в начале 2021 года цены выросли выше 50 долларов за баррель. Однако по сравнению с началом 2020 года падение цены нефти составило около 15%. В связи с этим розничная цена моторного топлива в странах Европы на начало 2021 года также снизилась.При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Рейтинга по заказу РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2021 года (для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2020 года, для Норвегии — по итогам ноября 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.Россия: 20-е место по доступности бензинаЛидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом — одни из самых больших в Европе.Второе место заняла Норвегия с 2,7 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.Россия заняла в рейтинге 20-е место и расположилась между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.Помимо Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.Самый дешевый бензин — в КазахстанеВ абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане (эту республику также включили в рейтинг, хотя географически Казахстан не относится к Европе). В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 30,1 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 47,2 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года (середина января 2021 года / середина января 2020 года) цена на АИ-95 в нашей стране выросла на 3,2%, а на дизельное топливо — на 1,7%.Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 52 российских рублей за литр. Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 65,7 рубля.Далее в рейтинге следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.Самый дорогой — в Нидерландах и ДанииСамый дорогой бензин из стран Европы (в пересчете на российскую валюту) продается в Нидерландах — 144,5 рубля за литр. Далее следуют Дания, Португалия и Финляндия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 130 рублей.В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 43,5 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 48,8 рубля за литр.Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 132 рубля за литр. Также более 120 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании и Финляндии.Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Словении (минус 21,7%), Болгарии (минус 18,3%) и в Норвегии (минус 15,3%). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (плюс 3,2%), Белоруссии (плюс 2,3%) и в Казахстане (плюс 0,8%), что, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, обусловлено снижением курса местных валют, в результате чего внутренние цены устремились к экспортному паритету. При в этом в долларовом выражении цена бензина в этих трех странах снизилась.Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива снизилась везде, кроме Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210119/benzin-1593564350.html

https://ria.ru/20201222/benzin-1590313789.html

https://ria.ru/20210114/benzin-1592959293.html

https://ria.ru/20210201/benzin-1595199698.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, экономика