https://ria.ru/20210201/avtoritet-1595564092.html

В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета

В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета

Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии задержали местного криминального авторитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:31

2021-02-01T18:31

2021-02-01T18:31

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии задержали местного криминального авторитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД."Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке сотрудников спецподразделения в Нальчике задержали 38-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.По данным МВД, задержанный неоднократно судим, в том числе за совершение краж, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества, незаконный оборот наркотических средств."В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона", - отмечает министерство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Фигурант дела заключен под стражу", - уточняет МВД.

https://ria.ru/20201218/avtoritet-1589866236.html

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, происшествия