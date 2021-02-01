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В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета
В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета
Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии задержали местного криминального авторитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:31
2021-02-01T18:31
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии задержали местного криминального авторитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД."Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке сотрудников спецподразделения в Нальчике задержали 38-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.По данным МВД, задержанный неоднократно судим, в том числе за совершение краж, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества, незаконный оборот наркотических средств."В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона", - отмечает министерство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Фигурант дела заключен под стражу", - уточняет МВД.
https://ria.ru/20201218/avtoritet-1589866236.html
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета

18:31 01.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии задержали местного криминального авторитета, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД.
"Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке сотрудников спецподразделения в Нальчике задержали 38-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, задержанный неоднократно судим, в том числе за совершение краж, умышленное причинение вреда здоровью, уничтожение чужого имущества, незаконный оборот наркотических средств.
"В 2019 году мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Кабардино-Балкарии, после чего осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал деятельность лиц из криминальной среды региона", - отмечает министерство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Фигурант дела заключен под стражу", - уточняет МВД.
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РоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НальчикПроисшествия
 
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