В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции
00:46 01.02.2021 (обновлено: 01:22 01.02.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.
Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в незаконном мероприятии.
"Пушкинский районный суд вынес административные аресты от десяти до двух суток в отношении семи человек", — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
Еще семь человек арестовали по решению Петроградского и Невского районных судов.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.
На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".