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В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции
В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции
Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:46
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россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в незаконном мероприятии.Еще семь человек арестовали по решению Петроградского и Невского районных судов.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия
новосибирск
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции

00:46 01.02.2021 (обновлено: 01:22 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.
Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в незаконном мероприятии.

"Пушкинский районный суд вынес административные аресты от десяти до двух суток в отношении семи человек", — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.

Еще семь человек арестовали по решению Петроградского и Невского районных судов.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.
На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ограждения на улице перед началом несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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В Петербурге задержали более тысячи человек в ходе незаконной акции
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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