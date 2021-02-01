https://ria.ru/20210201/aresty-1595421136.html

В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции

В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции

Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:46

2021-02-01T00:46

2021-02-01T01:22

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365996_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_305665fb6da06abc4478a9959a6d110d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24 человек, следует из сообщений объединенной пресс-службы судов города.Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в незаконном мероприятии.Еще семь человек арестовали по решению Петроградского и Невского районных судов.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/zaderzhaniya-1595420650.html

россия

новосибирск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-02-01T00:46 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия