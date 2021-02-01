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Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест
Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест
Басманный суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:06
2021-02-01T21:56
альянс врачей
олег навальный
алексей навальный
pussy riot
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.На тот же срок суд отправил под домашний арест сторонника Навального - Дмитрия Барановского. При этом фабула у Барановского несколько отличается - ему вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.Второго соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - ему запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595551693.html
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альянс врачей, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, происшествия

Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест

18:06 01.02.2021 (обновлено: 21:56 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта", - сказала она.

Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.
На тот же срок суд отправил под домашний арест сторонника Навального - Дмитрия Барановского. При этом фабула у Барановского несколько отличается - ему вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Второго соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - ему запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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Альянс врачейОлег НавальныйАлексей НавальныйPussy RiotПроисшествия
 
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