https://ria.ru/20210201/arest-1595558714.html

Суд в Перми назначил арест активисту за организацию акции 31 января

Суд в Перми назначил арест активисту за организацию акции 31 января

Суд вынес решение об административном аресте пермского активиста за организацию несогласованной акции 31 января. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:03

2021-02-01T18:03

2021-02-01T18:03

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генеральная прокуратура рф

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Суд вынес решение об административном аресте пермского активиста за организацию несогласованной акции 31 января."По делу Боброва Юрия Сергеевича о правонарушении по ст.20.2 ч.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") вынесено постановление о назначении административного наказания. Дело рассматривала судья Юлия Чернышёва", - указано в картотеке Свердловского районного суда Перми. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до десяти суток.Кроме того, в Ленинском районном суде Перми РИА Новости рассказали, что в производстве суда находится 10 дел по статье 20.2 КоАП в отношении участников несогласованных акций 23 и 31 января. Аналогичные дела присутствуют в картотеках и других районных судов.В воскресенье в Москве, Петербурге, Перми и других городах России прошли несогласованные акции, которые сопровождались задержаниями их участников.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, генеральная прокуратура рф, пермь, происшествия