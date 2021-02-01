https://ria.ru/20210201/arest-1595553086.html

Сотрудника штаба Навального в Новосибирске арестовали во второй раз

Сотрудника штаба Навального в Новосибирске арестовали во второй раз

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на девять суток только что отбывшего такое же наказание сотрудника местного штаба Алексея Навального - Кирилла... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:37

2021-02-01T17:37

2021-02-01T17:37

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на девять суток только что отбывшего такое же наказание сотрудника местного штаба Алексея Навального - Кирилла Левченко - за активное участие в несогласованной акции 23 января, сообщает суд.Тот же суд 25 января арестовал Левченко на девять суток по аналогичной статье за подготовку и организацию несогласованного шествия и митинга, которые состоялись 23 января. Судебное заседание состоялось в понедельник после отбытия активистом первого наказания, срок которого исчислялся с 23 января.Центральный районный суд ранее за призывы и организацию несогласованного митинга и шествия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко и еще нескольких активистов штаба.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

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новосибирск

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Женщина-полицейский в Новосибирске раздает прохожим маски Во время несогласованной акции протеста в Новосибирске полицейские раздают прохожим маски. 2021-02-01T17:37 true PT0M10S

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новосибирск, происшествия