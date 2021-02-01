СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального
14:26 01.02.2021 (обновлено: 14:31 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следствие попросило суд отправить под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта", - сказала она.
Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.
По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
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Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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