https://ria.ru/20210201/arest-1595509741.html

СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального

СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального

Следствие попросило суд отправить под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:26

2021-02-01T14:26

2021-02-01T14:31

альянс врачей

николай ляскин

олег навальный

pussy riot

кира ярмыш

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следствие попросило суд отправить под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, николай ляскин, олег навальный, pussy riot, кира ярмыш, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия