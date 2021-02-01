Суд арестовал организатора незаконной акции в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд назначил административный арест на трое суток организатору несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Челябинске, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального райсуда.
"Центральным районным судом Челябинска было рассмотрено дело в отношении организатора несанкционированной акции протеста за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток", - говорится в сообщении.
Кроме того, районным судом рассмотрено еще одно дело в отношении лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка), уточняется в сообщении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, добавляется в сообщении.
Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, поясняет суд.
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. По данным полиции, в ходе акции в Челябинске и Магнитогорске были задержаны 171 человек.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".