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В Белгородской области после несогласованной акции задержали 35 человек
В Белгородской области после несогласованной акции задержали 35 человек
Участниками несогласованных акций 31 января в Белгородской области стали 45 человек, 35 из них доставили в отделы полиции, сообщается на сайте УМВД региона. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:43
2021-02-01T15:43
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
белгородская область
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Участниками несогласованных акций 31 января в Белгородской области стали 45 человек, 35 из них доставили в отделы полиции, сообщается на сайте УМВД региона.Управление уточняет, что в общей сложности "в органы внутренних дел за нарушения порядка проведения публичных мероприятий было доставлено 35 человек".В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html
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новосибирск
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, белгородская область

В Белгородской области после несогласованной акции задержали 35 человек

15:43 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Участниками несогласованных акций 31 января в Белгородской области стали 45 человек, 35 из них доставили в отделы полиции, сообщается на сайте УМВД региона.
"Несмотря на предупреждения о незаконности проведения несогласованных с органами исполнительной власти и местного самоуправления публичных мероприятий, 31 января на территории городов Белгород и Старый Оскол состоялись несанкционированные акции. Всего в них приняли участие 45 человек", - значится в сообщении.
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Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции
Управление уточняет, что в общей сложности "в органы внутренних дел за нарушения порядка проведения публичных мероприятий было доставлено 35 человек".
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскБелгородская область
 
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