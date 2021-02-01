В Белгородской области после несогласованной акции задержали 35 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Участниками несогласованных акций 31 января в Белгородской области стали 45 человек, 35 из них доставили в отделы полиции, сообщается на сайте УМВД региона.
"Несмотря на предупреждения о незаконности проведения несогласованных с органами исполнительной власти и местного самоуправления публичных мероприятий, 31 января на территории городов Белгород и Старый Оскол состоялись несанкционированные акции. Всего в них приняли участие 45 человек", - значится в сообщении.
Управление уточняет, что в общей сложности "в органы внутренних дел за нарушения порядка проведения публичных мероприятий было доставлено 35 человек".
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".