https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595509274.html

В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы

В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы

Четырнадцать человек были доставлены в приемные отделения московских больниц во время прошедшей 31 января несогласованной акции, всем пострадавшим была оказана... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:25

2021-02-01T14:25

2021-02-01T14:38

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четырнадцать человек были доставлены в приемные отделения московских больниц во время прошедшей 31 января несогласованной акции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Департамент здравоохранения Москвы также сообщает о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595503298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/peterburg-1595379660.html

россия

новосибирск

москва

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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия, москва