В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы
14:25 01.02.2021 (обновлено: 14:38 01.02.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четырнадцать человек были доставлены в приемные отделения московских больниц во время прошедшей 31 января несогласованной акции, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего в ходе несанкционированных акций. 31 января в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось", - говорится в сообщении.
Департамент здравоохранения Москвы также сообщает о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".