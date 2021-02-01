https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595484083.html

Омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после незаконной акции

Омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после незаконной акции

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила 23 обращения по задержаниям на несогласованной акции 31 января в российской столице. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:37

2021-02-01T12:37

2021-02-01T12:37

россия

татьяна потяева

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

москва

новосибирск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила 23 обращения по задержаниям на несогласованной акции 31 января в российской столице.Также, по ее словам, были обращения связанные с просьбой разрешить принести медицинские препараты для задержанного с инсулиновой зависимостью, с условиями помещения - была очень маленькая комната для большого количества людей. "Разные темы, мы их все будем отрабатывать", - добавила омбудсмен.Потяева отметила, что запросила информацию по общему числу задержанных в столице, в том числе по задержанным несовершеннолетним.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595464224.html

https://ria.ru/20210201/kurgan-1595458561.html

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россия, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, общество