Омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после незаконной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила 23 обращения по задержаниям на несогласованной акции 31 января в российской столице.
"Общее число поступивших к нам обращений - это 23 обращения. Все они связаны с задержанными на акции. Разные абсолютно темы там затрагивались, но в большей степени - по допуску адвокатов", - сказала Потяева.
Также, по ее словам, были обращения связанные с просьбой разрешить принести медицинские препараты для задержанного с инсулиновой зависимостью, с условиями помещения - была очень маленькая комната для большого количества людей. "Разные темы, мы их все будем отрабатывать", - добавила омбудсмен.
Потяева отметила, что запросила информацию по общему числу задержанных в столице, в том числе по задержанным несовершеннолетним.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".