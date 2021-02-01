У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Последние события показали очень низкий потенциал протестной активности в стране, что можно объяснить отсутствием у лидеров протестов какой-либо позитивной повестки", - сказал Клишас.
Так, отметил сенатор, была очень низкая протестная активность в Красноярском крае, который он представляет в Совфеде: в Красноярске, городе с населением в 1 миллион человек, протестовать вышли 240 человек, по одному человеку - в Канске и Минусинске. "Это говорит как о низкой протестной активности, так и о том, что власти региона находятся в постоянном диалоге с гражданами", - заявил Клишас.
Отсутствием позитивной повестки объясняется и попытка радикализации протеста, убежден он.
Сенатор также назвал главный, на его взгляд, вывод из последних событий - "власть должна находиться в постоянном диалоге с людьми, отвечать на все вопросы, которые беспокоят общество".
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".