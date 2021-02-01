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У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас
У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас
Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:23
2021-02-01T11:23
россия
андрей клишас
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
минусинск
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Так, отметил сенатор, была очень низкая протестная активность в Красноярском крае, который он представляет в Совфеде: в Красноярске, городе с населением в 1 миллион человек, протестовать вышли 240 человек, по одному человеку - в Канске и Минусинске. "Это говорит как о низкой протестной активности, так и о том, что власти региона находятся в постоянном диалоге с гражданами", - заявил Клишас.Отсутствием позитивной повестки объясняется и попытка радикализации протеста, убежден он.Сенатор также назвал главный, на его взгляд, вывод из последних событий - "власть должна находиться в постоянном диалоге с людьми, отвечать на все вопросы, которые беспокоят общество".В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595448595.html
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россия
москва
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, минусинск

У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас

11:23 01.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Последние события показали очень низкий потенциал протестной активности в стране, что можно объяснить отсутствием у лидеров протестов какой-либо позитивной повестки", - сказал Клишас.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 10:17
Во Владивостоке задержали более 25 подростков во время незаконной акции
Так, отметил сенатор, была очень низкая протестная активность в Красноярском крае, который он представляет в Совфеде: в Красноярске, городе с населением в 1 миллион человек, протестовать вышли 240 человек, по одному человеку - в Канске и Минусинске. "Это говорит как о низкой протестной активности, так и о том, что власти региона находятся в постоянном диалоге с гражданами", - заявил Клишас.
Отсутствием позитивной повестки объясняется и попытка радикализации протеста, убежден он.
Сенатор также назвал главный, на его взгляд, вывод из последних событий - "власть должна находиться в постоянном диалоге с людьми, отвечать на все вопросы, которые беспокоят общество".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста сторонников А. Навального во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 10:20
Во Владивостоке мужчина повредил технику спасателей на незаконной акции
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМинусинск
 
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