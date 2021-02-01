https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595462661.html

У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас

У лидеров несогласованных акций нет позитивной повестки, заявил Клишас

Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:23

2021-02-01T11:23

2021-02-01T11:23

россия

андрей клишас

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

москва

минусинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595373200_251:0:3892:2048_1920x0_80_0_0_f911cc0268017c30ec6750c2e4992a8f.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прошедшие в воскресенье несогласованные митинги показали очень низкий потенциал протестной активности в России, у лидеров протестов нет позитивной повестки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Так, отметил сенатор, была очень низкая протестная активность в Красноярском крае, который он представляет в Совфеде: в Красноярске, городе с населением в 1 миллион человек, протестовать вышли 240 человек, по одному человеку - в Канске и Минусинске. "Это говорит как о низкой протестной активности, так и о том, что власти региона находятся в постоянном диалоге с гражданами", - заявил Клишас.Отсутствием позитивной повестки объясняется и попытка радикализации протеста, убежден он.Сенатор также назвал главный, на его взгляд, вывод из последних событий - "власть должна находиться в постоянном диалоге с людьми, отвечать на все вопросы, которые беспокоят общество".В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595448595.html

https://ria.ru/20210201/tekhnika-1595449202.html

россия

москва

минусинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, минусинск