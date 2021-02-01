https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595441667.html

В Петербурге на незаконной акции силовики оказали девушке первую помощь

В Петербурге на незаконной акции силовики оказали девушке первую помощь

Сотрудники ОМОНа в Петербурге оказали помощь девушке, которая в воскресенье потеряла сознание в Адмиралтейском проезде во время несогласованной акции, сообщили... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:41

2021-02-01T09:41

2021-02-01T09:41

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники ОМОНа в Петербурге оказали помощь девушке, которая в воскресенье потеряла сознание в Адмиралтейском проезде во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что после росгвардейцы отправили девушку на служебном автомобиле в больницу.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595433555.html

новосибирск

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия