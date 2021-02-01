В Петербурге на незаконной акции силовики оказали девушке первую помощь
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники ОМОНа в Петербурге оказали помощь девушке, которая в воскресенье потеряла сознание в Адмиралтейском проезде во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Очевидно, оказавшись в центре плотной группы граждан, Евгении (так звали девушку) стало плохо и она упала на тротуар. Сотрудники ОМОН оказали ей первую помощь, привели в чувства, перенесли в служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после росгвардейцы отправили девушку на служебном автомобиле в больницу.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".