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В Перми семь подростков задержали на незаконной акции 31 января
В Перми семь подростков задержали на незаконной акции 31 января
Сотрудники правоохранительных органов задержали семь несовершеннолетних на несогласованной акции 31 января в Перми, шесть из них были отпущены, сообщила РИА... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:54
2021-02-01T15:54
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь несовершеннолетних на несогласованной акции 31 января в Перми, шесть из них были отпущены, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.Она подчеркнула, что большинство присутствовавших на акции несовершеннолетние - студенты техникумов и училищ. "Им нет 18 лет. Они оторвались от мамы с папой, живут в общежитии или снимают комнату. Они оказались участниками этих событий. Из бесед с ребятами следует, что основными мотивами участия стали интерес, любопытство, возможность потусоваться", — добавила Денисова.В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих.В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о задержанных.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, пермский край, происшествия

В Перми семь подростков задержали на незаконной акции 31 января

15:54 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь несовершеннолетних на несогласованной акции 31 января в Перми, шесть из них были отпущены, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
"По информации общественных наблюдателей, на акции было крайне мало несовершеннолетних, но, к сожалению, они присутствовали. Семь из них задержаны, шесть отпущены, один мальчик остается в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы к нему съездили, переговорили. Сейчас за ним приехала мама, решается вопрос о дальнейшем его пребывании, в течение 48 часов. Вопрос этот держим на контроле", — сказала Денисова.
Она подчеркнула, что большинство присутствовавших на акции несовершеннолетние - студенты техникумов и училищ. "Им нет 18 лет. Они оторвались от мамы с папой, живут в общежитии или снимают комнату. Они оказались участниками этих событий. Из бесед с ребятами следует, что основными мотивами участия стали интерес, любопытство, возможность потусоваться", — добавила Денисова.
В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о задержанных.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
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