https://ria.ru/20210201/aktsii-1595531020.html

В Перми семь подростков задержали на незаконной акции 31 января

В Перми семь подростков задержали на незаконной акции 31 января

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь несовершеннолетних на несогласованной акции 31 января в Перми, шесть из них были отпущены, сообщила РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:54

2021-02-01T15:54

2021-02-01T15:54

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь несовершеннолетних на несогласованной акции 31 января в Перми, шесть из них были отпущены, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.Она подчеркнула, что большинство присутствовавших на акции несовершеннолетние - студенты техникумов и училищ. "Им нет 18 лет. Они оторвались от мамы с папой, живут в общежитии или снимают комнату. Они оказались участниками этих событий. Из бесед с ребятами следует, что основными мотивами участия стали интерес, любопытство, возможность потусоваться", — добавила Денисова.В Перми 31 января состоялась несогласованная акция. Полиция в громкоговорители многократно предупреждала, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. Позже правоохранители блокировали движение протестующих возле здания Заксобрания. Точечные задержания происходили в центре города, а также на улице Чкалова, куда пошла часть протестующих.В пресс-службе краевой полиции не предоставили РИА Новости информацию о задержанных.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, пермский край, происшествия