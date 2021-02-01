https://ria.ru/20210201/aktsii-1595502742.html

Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции

Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции

Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:54

2021-02-01T13:54

2021-02-01T13:54

москва

владивосток

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.О фигурантах дела пока не сообщается, максимальное наказание по этому обвинению - лишение свободы на срок до одного года.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Москве, по данным полиции, 23-го января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Уголовные дела по 267-й статье после митингов 23 января возбуждали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.

https://ria.ru/20210131/moskva-1595414457.html

москва

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владивосток, происшествия