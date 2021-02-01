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Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции
Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции
Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:54
2021-02-01T13:54
москва
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.О фигурантах дела пока не сообщается, максимальное наказание по этому обвинению - лишение свободы на срок до одного года.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Москве, по данным полиции, 23-го января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Уголовные дела по 267-й статье после митингов 23 января возбуждали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.
https://ria.ru/20210131/moskva-1595414457.html
москва
владивосток
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москва, владивосток, происшествия

Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции

13:54 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Главным следственным управлением московской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - ред.)", - сказал собеседник агентства.
О фигурантах дела пока не сообщается, максимальное наказание по этому обвинению - лишение свободы на срок до одного года.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Москве, по данным полиции, 23-го января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Уголовные дела по 267-й статье после митингов 23 января возбуждали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 22:02
Эксперт рассказал о специфике незаконных акций в Москве
 
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