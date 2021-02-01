Источник: в Москве завели дело о блокировке дорог после незаконной акции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новое уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения возбудили в Москве после несогласованной акции 31 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Главным следственным управлением московской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - ред.)", - сказал собеседник агентства.
О фигурантах дела пока не сообщается, максимальное наказание по этому обвинению - лишение свободы на срок до одного года.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. В Москве, по данным полиции, 23-го января на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Уголовные дела по 267-й статье после митингов 23 января возбуждали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.
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