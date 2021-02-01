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В Кремле не будут прислушиваться к заявлениям США по незаконным акциям
В Кремле не будут прислушиваться к заявлениям США по незаконным акциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова воспринимать заявления американских представителей по незаконным акциям в РФ и... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:44
2021-02-01T12:44
россия
капитолий
сергей лавров
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова воспринимать заявления американских представителей по незаконным акциям в РФ и прислушиваться к ним.В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства. Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти "уважать свободу прессы" на фоне сообщений "о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей".В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле могут оценить риторику США, в том числе с учетом протестных акций в Капитолии."Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать", - сказал Песков.Он отметил, что воскресенье "стало нелегким" для многих европейских стран, где имели место незаконные акции."Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем&nbsp; Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них затем были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранительными органами, при этом четыре протестующих в американской столице погибли, в том числе в результате применения силы полицейскими. Команда Байдена при этом осудила действия протестующих в Вашингтоне.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия, капитолий, сергей лавров, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, джо байден, москва, сша, в мире

В Кремле не будут прислушиваться к заявлениям США по незаконным акциям

12:44 01.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова воспринимать заявления американских представителей по незаконным акциям в РФ и прислушиваться к ним.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства. Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти "уважать свободу прессы" на фоне сообщений "о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей".
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В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле могут оценить риторику США, в том числе с учетом протестных акций в Капитолии.
"Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать", - сказал Песков.
Он отметил, что воскресенье "стало нелегким" для многих европейских стран, где имели место незаконные акции.
"Здесь, наверное, нелишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены... Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойное. Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем  Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Ранее недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них затем были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранительными органами, при этом четыре протестующих в американской столице погибли, в том числе в результате применения силы полицейскими. Команда Байдена при этом осудила действия протестующих в Вашингтоне.
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияКапитолийСергей ЛавровАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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