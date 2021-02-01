В Челябинске завели дело о порче транспорта после незаконной акции
08:18 01.02.2021 (обновлено: 08:20 01.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после проведения в воскресенье несогласованной акции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным местных СМИ, участники несогласованной акции в воскресенье в Челябинске выходили на проезжую часть улицы Энгельса, блокировав проезд автомобилей и мешая пешеходам.
"Да, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)", - сказали в полиции.
В полиции отказались комментировать подробности уголовного дела.
31 января, 15:46Навальный убил протест
В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Как сообщала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в акции приняли участие около тысячи человек, 128 человек были задержаны, в том числе 16 несовершеннолетних.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".