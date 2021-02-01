https://ria.ru/20210201/aktsii-1595432900.html

В Челябинске завели дело о порче транспорта после незаконной акции

В Челябинске завели дело о порче транспорта после незаконной акции

Уголовное дело возбудили в Челябинске после проведения в воскресенье несогласованной акции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:18

2021-02-01T08:18

2021-02-01T08:20

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после проведения в воскресенье несогласованной акции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным местных СМИ, участники несогласованной акции в воскресенье в Челябинске выходили на проезжую часть улицы Энгельса, блокировав проезд автомобилей и мешая пешеходам.В полиции отказались комментировать подробности уголовного дела.В Челябинске в воскресенье в 12.00 (10.00 мск) у памятника Курчатову состоялась несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Как сообщала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, в акции приняли участие около тысячи человек, 128 человек были задержаны, в том числе 16 несовершеннолетних.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595432431.html

новосибирск

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, челябинск, происшествия