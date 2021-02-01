Томский губернатор осудил депутатов гордумы за участие в незаконной акции
© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"Сергей Жвачкин, губернатор Томской области
© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин осудил пятерых депутатов Думы Томска за участие в несогласованной акции 31 января, заявив, что они обязаны соблюдать закон.
По данным правительства Томской области, несанкционированная акция собрала в центре Томска в минувшее воскресенье "несколько сотен человек".
"Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди", - привели в облправительстве слова Жвачкина.
Глава региона поблагодарил томичей, которые "разобрались в ситуации, а не позволили навязать себе чужое мнение". Он также поблагодарил правоохранительные органы, которые не допустили провокаций в ходе несогласованной акции.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Ранее в воскресенье о своем задержании полицией сообщили четыре депутата гордумы Томска, в том числе активисты штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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