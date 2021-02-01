https://ria.ru/20210201/aktsii-1595429866.html

Томский губернатор осудил депутатов гордумы за участие в незаконной акции

Томский губернатор осудил депутатов гордумы за участие в незаконной акции

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин осудил пятерых депутатов Думы Томска за участие в несогласованной акции 31 января, заявив, что они обязаны соблюдать... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:47

2021-02-01T07:47

2021-02-01T07:47

сергей жвачкин

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

новосибирск

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин осудил пятерых депутатов Думы Томска за участие в несогласованной акции 31 января, заявив, что они обязаны соблюдать закон.По данным правительства Томской области, несанкционированная акция собрала в центре Томска в минувшее воскресенье "несколько сотен человек".Глава региона поблагодарил томичей, которые "разобрались в ситуации, а не позволили навязать себе чужое мнение". Он также поблагодарил правоохранительные органы, которые не допустили провокаций в ходе несогласованной акции.Ранее в воскресенье о своем задержании полицией сообщили четыре депутата гордумы Томска, в том числе активисты штаба Алексея Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/moskva-1595414457.html

новосибирск

томск

томская область

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сергей жвачкин, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, томск, томская область, происшествия