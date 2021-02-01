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Франция назвала условие для совместного производства "Спутника V"

Франция назвала условие для совместного производства "Спутника V"

Совместное с Францией производство российской вакцины "Спутник V" будет зависеть от ее одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA),... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:38

2021-02-01T10:38

2021-02-01T11:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пьер леви

аргентина

воз

венесуэла

белоруссия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совместное с Францией производство российской вакцины "Спутник V" будет зависеть от ее одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), заявил в интервью РИА Новости посол Франции в России Пьер Леви.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Ее создали на базе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Препарат уже получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читать полный текст интервью >>

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венесуэла

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пьер леви, аргентина, воз, венесуэла, белоруссия, в мире