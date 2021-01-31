https://ria.ru/20210131/zemfira-1595340263.html

Рената Литвинова назвала новый альбом Земфиры "гениальным"

Рената Литвинова назвала новый альбом Земфиры "гениальным"

Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила о готовности нового альбома певицы Земфиры, назвав его "гениальным". РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:22

2021-01-31T10:22

2021-01-31T10:22

культура

музыка

новости культуры

рената литвинова

земфира

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила о готовности нового альбома певицы Земфиры, назвав его "гениальным"."Когда-то Кира Муратова (режиссер - Прим. ред.) мне сказала , прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая." я попросила начать с хорошей. Она сказала: "это гениальная новелла!".Тогда я спросила : "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше." И сегодня - я прослушала новый альбом Земфиры - и у меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее", - сообщила Литвинова в Instagram.В апреле 2020 года Земфира анонсировала в Instagram выход первого за семь лет альбома, который, по словам артистки, был готов на тот момент на две трети.

https://ria.ru/20200407/1569706677.html

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2021

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музыка, новости культуры, рената литвинова, земфира