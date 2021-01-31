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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/yazyk-1595335568.html
Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка
Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка
Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:20
2021-01-31T11:43
распространение коронавируса
александр будик
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology. Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:— потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;— бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;— кровотечения;— сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595325051.html
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александр будик, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

09:20 31.01.2021 (обновлено: 11:43 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-отоларинголог готовится к инструментальному осмотру
Врач-отоларинголог готовится к инструментальному осмотру - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology.
Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.
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Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.
Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:
— потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;
— бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;
— кровотечения;
— сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.
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