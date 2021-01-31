https://ria.ru/20210131/yazyk-1595335568.html

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:20

2021-01-31T09:20

2021-01-31T11:43

распространение коронавируса

александр будик

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом. Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology. Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:— потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;— бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;— кровотечения;— сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595325051.html

https://ria.ru/20210130/legkie-1595283867.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр будик, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире