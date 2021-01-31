https://ria.ru/20210131/vyskazyvaniya-1595411541.html

Ульяновская чиновница объяснила слова о незаконных акциях

Ульяновская чиновница объяснила слова о незаконных акциях

Директор ульяновского областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева, которую ранее критиковали за фото в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:17

2021-01-31T21:17

2021-01-31T21:54

россия

сергей морозов (политик)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

ульяновская область

ульяновск

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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Директор ульяновского областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева, которую ранее критиковали за фото в нафталановой ванне, объяснила свой комментарий про участников несогласованных акций, заявив, что не надо "переиначивать" ее слова.Ранее местные СМИ опубликовали комментарий Опенышевой, который она, по их данным, разместила в одном из чатов в Telegram под фотографиями с несогласованной акции в Ульяновске. Директор ОГКУ "Правительство для граждан" написала, что она бы издала указ, согласно которому молодых людей, участвующих в несогласованных акциях, отправила бы в армию, а девушек – на принудительные работы. Опенышева также написала: "Демократия хорошо, но сейчас не демократия". Кроме того, она поддержала инициативу отчислять студентов, участвующих в несогласованных акциях, из вузов.Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал Опенышеву, которая выложила в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и написала: "Много шоколада не бывает". Опенышева публично извинилась, ей сделали выговор, а пост в Instagram был удален.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

ульяновская область

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей морозов (политик), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, ульяновская область, ульяновск