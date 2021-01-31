https://ria.ru/20210131/ukraina-1595325231.html

Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев резидентами

Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев резидентами

Русскоязычное население Украины не более чем резиденты без права голоса. Такое мнение в эфире "4 канала" высказал лидер украинской группы "Вопли Видоплясова"... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:52

2021-01-31T01:52

2021-01-31T11:50

россия

лариса ницой

ситуация на украине

ирина фарион

славянск

вопли видоплясова

олег скрипка

николай патрушев

украина

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Русскоязычное население Украины не более чем резиденты без права голоса. Такое мнение в эфире "4 канала" высказал лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.Создающие русскоязычный контент, добавил Скрипка, находятся в культурном пространстве России.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.

https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html

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россия, лариса ницой, ситуация на украине, ирина фарион, славянск, вопли видоплясова, олег скрипка, николай патрушев, украина, в мире