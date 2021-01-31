https://ria.ru/20210131/ufa-1595414943.html

На незаконной акции в Уфе задержали более 200 человек

На незаконной акции в Уфе задержали более 200 человек

Правоохранительные органы задержали более 200 участников несогласованной с властями акции в Уфе, среди задержанных 17 детей, сообщил РИА Новости член совета... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:04

2021-01-31T22:04

2021-01-31T22:04

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

уфа

происшествия

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УФА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали более 200 участников несогласованной с властями акции в Уфе, среди задержанных 17 детей, сообщил РИА Новости член совета Башкирии по правам человека при главе республики Олег Галин.Ранее сообщалось, что полиция задерживает участников несогласованной акции в Уфе, которые прошествовали от ДК "Юбилейный" до дома правительства, а потом до площади имени Салавата Юлаева. При этом правоохранители по громкоговорителю предупреждали участников об административной ответственности за участие в незаконном мероприятии.По его словам, в данный момент в трех отделениях полиции остаются шесть задержанных."Условия содержания во всех этих отделах соответствуют нормам, задержанным на 48 часов выданы шерстяные одеяла, подушки, матрацы, одноразовые постельное белье, заказано вечернее питание", - пояснил агентству общественник.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики пронесли к автозаку задержанного участника митинга в Уфе В Уфе задержали мужчину, который выкрикивал оскорбительные лозунги. Несколько полицейских пронесли его к автозаку. 2021-01-31T22:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), уфа, происшествия