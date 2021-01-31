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Главком украинской армии подал в суд на Минобороны
Главком украинской армии подал в суд на Минобороны
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T06:30
2021-01-31T10:01
руслан хомчак
ситуация на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, потребовав отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные по результатам служебного расследования. Об этом сообщило издание "Українськi Новини".Дисциплинарные взыскания были вынесены, предположительно, по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.Глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность; ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащие техническое обслуживание и подготовка самолета к полету.
https://ria.ru/20200926/vyzhivshiy-1577814750.html
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руслан хомчак, ситуация на украине, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина

Главком украинской армии подал в суд на Минобороны

06:30 31.01.2021 (обновлено: 10:01 31.01.2021)
 
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Міністерство оборони України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, потребовав отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные по результатам служебного расследования. Об этом сообщило издание "Українськi Новини".
Дисциплинарные взыскания были вынесены, предположительно, по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 15:50
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность; ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащие техническое обслуживание и подготовка самолета к полету.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 13:39
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
 
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