https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595417263.html
В Волгограде оштрафовали около 30 участников несогласованной акции
В Волгограде оштрафовали около 30 участников несогласованной акции
Суд оштрафовал около 30 участников несогласованной акции в Волгограде, ещё один арестован на пять суток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T23:04
2021-01-31T23:04
2021-01-31T23:04
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал около 30 участников несогласованной акции в Волгограде, ещё один арестован на пять суток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее сообщалось, что в воскресенье в Волгограде прошла несогласованная акция, в которой, по данным полиции, приняли участие 65 человек, задержаны 42 участника. По информации администрации Волгоградской области, среди задержанных – пятеро несовершеннолетних.По словам Вальковской, в суд поступило 30 материалов о нарушении организации публичного мероприятия.Также, по ее словам, суд оштрафовал на 7,5 тысячи рублей одного человека за нарушение масочного режима, а ещё одного арестовал на трое суток за неповиновение полиции.Ранее прокуратура региона сообщала, что 23 января на аналогичной несогласованной акции были задержали 60 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. К административной ответственности привлечены три организатора и 49 участников мероприятия.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости.
Суд оштрафовал около 30 участников несогласованной акции в Волгограде
, ещё один арестован на пять суток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Волгограде прошла несогласованная акция, в которой, по данным полиции, приняли участие 65 человек, задержаны 42 участника. По информации администрации Волгоградской области
, среди задержанных – пятеро несовершеннолетних.
По словам Вальковской, в суд поступило 30 материалов о нарушении организации публичного мероприятия.
"По результатам их рассмотрения в отношении 28 правонарушителей судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей; в отношении одного правонарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сообщила Вальковская. Ещё один материал будет рассмотрен 3 февраля.
Также, по ее словам, суд оштрафовал на 7,5 тысячи рублей одного человека за нарушение масочного режима, а ещё одного арестовал на трое суток за неповиновение полиции.
Ранее прокуратура региона сообщала, что 23 января на аналогичной несогласованной акции были задержали 60 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. К административной ответственности привлечены три организатора и 49 участников мероприятия.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".