https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595345588.html

Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине

Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине

Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:16

2021-01-31T11:16

2021-01-31T13:15

фонд борьбы с коррупцией

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

политика

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры, заявил Владимир Джабаров."Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ", — сказал он.По мнению сенатора, инициатива ФБК говорит о том, что это "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/rozysk-1595240099.html

сша

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2021

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фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, политика