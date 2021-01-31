https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595345588.html
Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине
Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине
Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:16
2021-01-31T11:16
2021-01-31T13:15
фонд борьбы с коррупцией
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
политика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры, заявил Владимир Джабаров."Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ", — сказал он.По мнению сенатора, инициатива ФБК говорит о том, что это "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, политика
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Призыв ФБК*
к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
.
"Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?" — заявил Джабаров.
Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры, заявил Владимир Джабаров.
"Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ", — сказал он.
По мнению сенатора, инициатива ФБК говорит о том, что это "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.