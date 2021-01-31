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Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине
Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине
Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:16
2021-01-31T13:15
фонд борьбы с коррупцией
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры, заявил Владимир Джабаров."Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ", — сказал он.По мнению сенатора, инициатива ФБК говорит о том, что это "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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фонд борьбы с коррупцией, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, политика

Джабаров назвал призыв ФБК* к США ввести санкции изменой Родине

11:16 31.01.2021 (обновлено: 13:15 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв ФБК* к США ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц "попахивает" изменой родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?" — заявил Джабаров.

Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры, заявил Владимир Джабаров.
"Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ", — сказал он.
По мнению сенатора, инициатива ФБК говорит о том, что это "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 09:39
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*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Фонд борьбы с коррупциейГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАПолитика
 
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