Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин
14:44 31.01.2021 (обновлено: 22:15 31.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе.
Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант.
"Досконально все узнаю и буду применять его в работе", — пообещала она.
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В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа", а также ознакомился с проектом "Без срока давности". Президент остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почетных гостей.