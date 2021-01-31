https://ria.ru/20210131/putin-1595369536.html

Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин

Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин

При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:44

2021-01-31T14:44

2021-01-31T22:15

россия

музей победы

владимир путин

ленинград

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала "Россия 1".В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе. Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант. В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа", а также ознакомился с проектом "Без срока давности". Президент остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почетных гостей.

https://ria.ru/20200308/1568324843.html

россия

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россия, музей победы, владимир путин, ленинград, общество