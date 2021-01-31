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Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин
Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин
При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:44
2021-01-31T22:15
россия
музей победы
владимир путин
ленинград
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала "Россия 1".В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе. Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант. В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа", а также ознакомился с проектом "Без срока давности". Президент остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почетных гостей.
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россия, музей победы, владимир путин, ленинград, общество

Смотрительница Музея Победы рассказала, что шепнул ей Путин

14:44 31.01.2021 (обновлено: 22:15 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
Президент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе.
Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант.

"Досконально все узнаю и буду применять его в работе", — пообещала она.

Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2020
8 марта 2020, 20:11
Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа", а также ознакомился с проектом "Без срока давности". Президент остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почетных гостей.
 
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