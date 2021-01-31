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В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"

В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"

Большая пробка от "Комсомольской" до "Красносельской" образовалась из-за участников несогласованной акции в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:11

2021-01-31T14:11

2021-01-31T14:21

москва

происшествия

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Большая пробка от "Комсомольской" до "Красносельской" образовалась из-за участников несогласованной акции в Москве, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия