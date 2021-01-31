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В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
Большая пробка от "Комсомольской" до "Красносельской" образовалась из-за участников несогласованной акции в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:11
2021-01-31T14:11
2021-01-31T14:21
москва
происшествия
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Большая пробка от "Комсомольской" до "Красносельской" образовалась из-за участников несогласованной акции в Москве, передает корреспондент РИА НовостиРИА Новости
москва
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москва, происшествия