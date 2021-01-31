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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/privivka-1595336832.html
Конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок от Pfizer
Конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок от Pfizer
Член конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус после... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:37
2021-01-31T13:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
джо байден
массачусетс
сша
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у одного из сотрудников его офиса в начале недели выявили инфекцию. Об этом пишет газета The Washington Post.Отмечается, что ему ввели вторую дозу вакцины до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Однако в офисе конгрессмена отказались назвать точную дату прививки. Как отметила пресс-секретарь Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест.По ее словам, у Линча нет симптомов заболевания, чувствует он себя хорошо. На протяжении недели политик будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Тарпи также отметила, что конгрессмен следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.Газета также уточнила, что еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус — Лори Трэхэн. У нее также нет симптомов."Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома", — приводит ее слова газета.Эксперты в области здравоохранения подчеркнули, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95-процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной отметки.Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. Как отмечается, в декабре у него был положительный результат теста на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Причины смерти не сообщаются, ведется расследование. В начале января медбрат из Калифорнии получил положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки препаратом Pfizer.В США сейчас одобрены две вакцины против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к лету будут закуплены еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок планируют повысить с 400 миллионов до 600 миллионов доз.Всего в США число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов, умерло более 438 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., джо байден, массачусетс, сша, в мире

Конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок от Pfizer

09:37 31.01.2021 (обновлено: 13:19 31.01.2021)
 
© AFP 2021 / Alex Wong/Getty ImagesЧлен Палаты представителей США Стивен Линч
Член Палаты представителей США Стивен Линч - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© AFP 2021 / Alex Wong/Getty Images
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у одного из сотрудников его офиса в начале недели выявили инфекцию. Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что ему ввели вторую дозу вакцины до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Однако в офисе конгрессмена отказались назвать точную дату прививки. Как отметила пресс-секретарь Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест.
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По ее словам, у Линча нет симптомов заболевания, чувствует он себя хорошо. На протяжении недели политик будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Тарпи также отметила, что конгрессмен следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.
Газета также уточнила, что еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус — Лори Трэхэн. У нее также нет симптомов.
"Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома", — приводит ее слова газета.
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Эксперты в области здравоохранения подчеркнули, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95-процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной отметки.
Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. Как отмечается, в декабре у него был положительный результат теста на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Причины смерти не сообщаются, ведется расследование.
В начале января медбрат из Калифорнии получил положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки препаратом Pfizer.
В США сейчас одобрены две вакцины против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к лету будут закуплены еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок планируют повысить с 400 миллионов до 600 миллионов доз.
Всего в США число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов, умерло более 438 тысяч человек.
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