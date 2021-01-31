https://ria.ru/20210131/politsiya-1595399284.html

Полиция опровергла сообщения о применении газа в Петербурге

Полиция опровергла сообщения о применении газа в Петербурге

Полиция Петербурга опровергла информацию о применении правоохранителями светошумовых гранат и перцового газа, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:52

2021-01-31T18:52

2021-01-31T20:17

гумвд

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Полиция Петербурга опровергла информацию о применении правоохранителями светошумовых гранат и перцового газа, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее местные СМИ сообщили, что полиция якобы применила газ на Сенной площади во время несанкционированной акции в Петербурге.В Петербурге в воскресенье прошла несанкционированная акция, на которой были задержания ее участников.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595383062.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия