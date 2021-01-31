https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595367797.html

Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине

Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США ввести санкции против граждан РФ, назвав это открытой изменой родине. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:32

2021-01-31T14:32

2021-01-31T14:32

россия

руслан бальбек

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

роман абрамович

германия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США ввести санкции против граждан РФ, назвав это открытой изменой родине.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Он добавил, что не видит пользы "от таких революционеров" для страны."А раз убытки нанесли, то пускай своим ударным трудом в исправительных учреждениях это восполнит", - сказал Бальбек.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595279017.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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россия, руслан бальбек, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, роман абрамович, германия, общество