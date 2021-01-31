Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов
"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов
После протестов 23 января по всей России завели десятки уголовных дел. Большинство участников акций обвиняют в хулиганстве, насилии в отношении полицейских,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:00
2021-01-31T08:13
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
госдума рф
вячеслав володин
москва
владивосток
ростов-на-дону
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594280039_0:0:2768:1558_1920x0_80_0_0_4eb3f3ee7c9023826b02c01ff528b0ae.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. После протестов 23 января по всей России завели десятки уголовных дел. Большинство участников акций обвиняют в хулиганстве, насилии в отношении полицейских, порче имущества и несоблюдении санитарных норм. РИА Новости разбиралось в самых резонансных делах и выясняло, что грозит нарушителям закона.TikTok-протестНа видео толпа молодых людей на Трубной площади в Москве окружила автомобиль с мигалкой и спецномерами. Несколько человек бьют ногами по бамперу и лобовому стеклу. Потом закидывают автомобиль снежками.Лица нападавших размыты, но на одном фиолетовая куртка. Она и стала зацепкой. В такой на акции протеста 23 января пришел 18-летний блогер Константин Лакеев. В TikTok, где у него около миллиона подписчиков, он известен как Костя Киевский.Тиктокер никогда не интересовался политикой, выкладывал в соцсети видео на бытовые темы. На этом и зарабатывал. Часто дурачился, разыгрывал сатирические сцены, бил себя пластиковой бутылкой по голове."Я хочу спать. Поспал. Я хочу пить. Попил. Я сижу в TikTok. Посидел", — дурашливо перечисляет блогер свои действия в видеоролике, набравшем миллионы просмотров.Когда правоохранительные органы его задержали, а потом Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте, подписчики удивились. Никто не знал, что Лакеев вышел на протесты. Кто-то из друзей вспомнил, что тиктокер следил за ситуацией вокруг Алексея Навального. Этим и объяснили его появление на улице 23 января.Против Лакеева завели дело по двум статьям Уголовного кодекса — "Хулиганство" (ст. 213) и "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений" (ст. 167). Обе предусматривают штраф или лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Но адвокаты рассчитывают, что дело не дойдет до тюрьмы. Лакеев вину признал."Я начал обкидывать автомобиль снегом и несколько раз пнул, в чем очень раскаиваюсь, сожалею и прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. Больше такого сто процентов не повторится", — говорит он на видео.Поклонники Лакеева обратили внимание, что задержали его в TikTok-хаусе — доме, где живут и записывают видеоролики еще несколько блогеров. На видео молодой человек лежит на полу и держит руки за головой.Сейчас тиктокер в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.Драка, побег, арестНа видео с Пушкинской площади молодой человек в черной куртке ввязывается в драку с полицейскими. У омоновцев в руках дубинки, но его это не останавливает. Стычка продолжается несколько минут, силы неравны. Протестующие затягивают его внутрь толпы, чтобы спасти от задержания.Личность драчуна установили. Им оказался 20-летний выходец из Чечни Саид-Мухаммад Джумаев. В Москве он учится на третьем курсе факультета иностранных языков МГУ. До этого ни в каких потасовках не участвовал, политикой не интересовался.Задержали Джумаева через три дня. После драки с полицейскими он пустился в бега. В Пскове хотел пересечь границу и попасть в Латвию. По сигналу с его мобильного полицейские быстро вычислили местонахождение. Поймали прямо в лесу Палкинского района. До латвийской границы оставалось несколько десятков километров. В карманах нашли два компаса и карту.Джумаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318, ч. 1 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Но участник протестов вину признал. Пока его арестовали до 23 марта.Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов осудил земляка за то, что тот не сразу сдался властям. Тем не менее пообещал оказать юридическую помощь.В университете рассказали, что Джумаев неплохо учится. Никогда не участвовал в драках, вел себя вежливо и учтиво."Он и мухи не обидит!"— воскликнула, узнав об аресте, однокурсница молодого человека, пожелавшая остаться неизвестной.За применение насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК) арестовали еще одного участника протестов в Москве — Тимура Салихова. По данным следствия, на Страстном бульваре он ударил полицейского по голове и по телу. Вину признал.Таксист Валерий Евсин задержан на два месяца по той же статье — насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.По 318-й проходит и 35-летняя Ольга Бендас. Уроженку Украины, а ныне жительницу Москвы обвиняют в нападении на полицейского и похищении у него дубинки.Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила: из двадцати уголовных дел большинство возбуждено именно по статье 318, часть первая."Поддался стадному инстинкту"Уголовные разбирательства против участников акций возбуждены не только в Москве. Так, в Санкт-Петербурге дело завели против 39-летнего Андрея Ломова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. Известно, что мужчина — госслужащий и у него семеро детей. Об аресте и обыске в квартире сообщила его супруга Елена.Следователи изъяли телефон Ломова и вещи, в которых он был 23 января. "Обшарили всю квартиру, испугали детей. Потом долго составляли протокол", — рассказала жена задержанного.В Краснодаре против Владимира Егорова открыли дело по 213-й статье о хулиганстве. Причина ареста — нарушение общественного порядка. По словам следователей, на митинге в центре города он залез на памятник казаку, "надел трусы на копыто коня, а затем снял штаны, обнажив ягодицы".Впрочем, Егоров вину тоже признал. "Бес попутал, поддался влиянию стадного инстинкта, когда все залазят на памятник", — извинился мужчина.Во Владивостоке из-за протестующих на центральных улицах скорая помощь не смогла проехать на четыре срочных вызова. Возбудили дело по статье 267, часть первая. По ней за "приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения" грозит до одного года лишения свободы. В Татарстане, Ростове-на-Дону, Новосибирске заведены дела по третьей части статьи 212 "Призывы к массовым беспорядкам".Нарушители санитарииСотрудников Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Георгия Албурова, Олега Навального, Олега Степанова задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ответственность предусмотрена в 236-й статье (часть первая) УК.Эта статья появилась в Уголовном кодексе прошлой весной. Ввести ее предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Большинство депутатов идею поддержали. Теперь если кто-то создает угрозу массового заражения людей, может угодить на два года в тюрьму."Призывы неограниченного круга лиц к участию в несогласованных акциях и игнорирование санитарных норм могли повлечь распространение массовых заболеваний", — объяснили в СК задержание сторонников Алексея Навального.В подтверждение следователи сослались на запрет Сергея Собянина проводить публичные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Но адвокатов это не убедило. Если речь о нарушении санитарных норм, поинтересовались они, то для чего у сотрудников ФБК* провели обыски в квартирах.По первоначальной версии, соратников Навального по фонду задержали за призывы к массовым беспорядкам. Наказание за это предусмотрено в третьей части статьи 212 УК. Если вина доказана, можно попасть в тюрьму на два года.Сейчас сотрудники ФБК* в изоляторе временного содержания. Полиция попросила суд поместить Олега Навального и Любовь Соболь под домашний арест.И о культуреНа допросе Любовь Соболь спрашивали, знает ли она деятелей культуры и искусства, которые вступились за Алексея Навального. По словам адвоката Владимира Воронина, ей показали список известных людей, которые перед акциями протеста выпустили видеоролики в поддержку оппозиционера и сами вышли на улицу 23 января.Среди них — театральный режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский, актрисы Александра Бортич, Яна Троянова и Варвара Шмыкова, ведущая Татьяна Лазарева. Следователя интересовало, когда Соболь с ними познакомилась, какие аккаунты они используют и в каких соцсетях зарегистрированы. Но юрист ФБК* отказалась отвечать, сославшись на 51-ю статью российской Конституции. По ней никто не обязан свидетельствовать против себя, знакомых, родственников или друзей.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
москва
владивосток
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец
Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец
2021-01-31T08:00
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594280039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d34ebf8f467b99241433b495ee78e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, госдума рф, вячеслав володин, москва, владивосток, ростов-на-дону, политика

"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов

08:00 31.01.2021 (обновлено: 08:13 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. После протестов 23 января по всей России завели десятки уголовных дел. Большинство участников акций обвиняют в хулиганстве, насилии в отношении полицейских, порче имущества и несоблюдении санитарных норм. РИА Новости разбиралось в самых резонансных делах и выясняло, что грозит нарушителям закона.

TikTok-протест

На видео толпа молодых людей на Трубной площади в Москве окружила автомобиль с мигалкой и спецномерами. Несколько человек бьют ногами по бамперу и лобовому стеклу. Потом закидывают автомобиль снежками.
Лица нападавших размыты, но на одном фиолетовая куртка. Она и стала зацепкой. В такой на акции протеста 23 января пришел 18-летний блогер Константин Лакеев. В TikTok, где у него около миллиона подписчиков, он известен как Костя Киевский.
Тиктокер никогда не интересовался политикой, выкладывал в соцсети видео на бытовые темы. На этом и зарабатывал. Часто дурачился, разыгрывал сатирические сцены, бил себя пластиковой бутылкой по голове.
"Я хочу спать. Поспал. Я хочу пить. Попил. Я сижу в TikTok. Посидел", — дурашливо перечисляет блогер свои действия в видеоролике, набравшем миллионы просмотров.
Когда правоохранительные органы его задержали, а потом Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте, подписчики удивились. Никто не знал, что Лакеев вышел на протесты. Кто-то из друзей вспомнил, что тиктокер следил за ситуацией вокруг Алексея Навального. Этим и объяснили его появление на улице 23 января.
Против Лакеева завели дело по двум статьям Уголовного кодекса — "Хулиганство" (ст. 213) и "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений" (ст. 167). Обе предусматривают штраф или лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Но адвокаты рассчитывают, что дело не дойдет до тюрьмы. Лакеев вину признал.
"Я начал обкидывать автомобиль снегом и несколько раз пнул, в чем очень раскаиваюсь, сожалею и прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. Больше такого сто процентов не повторится", — говорит он на видео.
Поклонники Лакеева обратили внимание, что задержали его в TikTok-хаусе — доме, где живут и записывают видеоролики еще несколько блогеров. На видео молодой человек лежит на полу и держит руки за головой.
Сейчас тиктокер в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
© СК РФTikTok-блогер Константин Лакеев
TikTok-блогер Константин Лакеев - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© СК РФ
TikTok-блогер Константин Лакеев

Драка, побег, арест

На видео с Пушкинской площади молодой человек в черной куртке ввязывается в драку с полицейскими. У омоновцев в руках дубинки, но его это не останавливает. Стычка продолжается несколько минут, силы неравны. Протестующие затягивают его внутрь толпы, чтобы спасти от задержания.
Личность драчуна установили. Им оказался 20-летний выходец из Чечни Саид-Мухаммад Джумаев. В Москве он учится на третьем курсе факультета иностранных языков МГУ. До этого ни в каких потасовках не участвовал, политикой не интересовался.
Задержали Джумаева через три дня. После драки с полицейскими он пустился в бега. В Пскове хотел пересечь границу и попасть в Латвию. По сигналу с его мобильного полицейские быстро вычислили местонахождение. Поймали прямо в лесу Палкинского района. До латвийской границы оставалось несколько десятков километров. В карманах нашли два компаса и карту.
Джумаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318, ч. 1 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Но участник протестов вину признал. Пока его арестовали до 23 марта.
Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов осудил земляка за то, что тот не сразу сдался властям. Тем не менее пообещал оказать юридическую помощь.
В университете рассказали, что Джумаев неплохо учится. Никогда не участвовал в драках, вел себя вежливо и учтиво.
"Он и мухи не обидит!"— воскликнула, узнав об аресте, однокурсница молодого человека, пожелавшая остаться неизвестной.
За применение насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК) арестовали еще одного участника протестов в Москве — Тимура Салихова. По данным следствия, на Страстном бульваре он ударил полицейского по голове и по телу. Вину признал.
Таксист Валерий Евсин задержан на два месяца по той же статье — насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.
По 318-й проходит и 35-летняя Ольга Бендас. Уроженку Украины, а ныне жительницу Москвы обвиняют в нападении на полицейского и похищении у него дубинки.
Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила: из двадцати уголовных дел большинство возбуждено именно по статье 318, часть первая.
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы

"Поддался стадному инстинкту"

Уголовные разбирательства против участников акций возбуждены не только в Москве. Так, в Санкт-Петербурге дело завели против 39-летнего Андрея Ломова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. Известно, что мужчина — госслужащий и у него семеро детей. Об аресте и обыске в квартире сообщила его супруга Елена.
Следователи изъяли телефон Ломова и вещи, в которых он был 23 января. "Обшарили всю квартиру, испугали детей. Потом долго составляли протокол", — рассказала жена задержанного.
В Краснодаре против Владимира Егорова открыли дело по 213-й статье о хулиганстве. Причина ареста — нарушение общественного порядка. По словам следователей, на митинге в центре города он залез на памятник казаку, "надел трусы на копыто коня, а затем снял штаны, обнажив ягодицы".
Впрочем, Егоров вину тоже признал. "Бес попутал, поддался влиянию стадного инстинкта, когда все залазят на памятник", — извинился мужчина.
Во Владивостоке из-за протестующих на центральных улицах скорая помощь не смогла проехать на четыре срочных вызова. Возбудили дело по статье 267, часть первая. По ней за "приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения" грозит до одного года лишения свободы.
В Татарстане, Ростове-на-Дону, Новосибирске заведены дела по третьей части статьи 212 "Призывы к массовым беспорядкам".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге

Нарушители санитарии

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Георгия Албурова, Олега Навального, Олега Степанова задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ответственность предусмотрена в 236-й статье (часть первая) УК.
Эта статья появилась в Уголовном кодексе прошлой весной. Ввести ее предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Большинство депутатов идею поддержали. Теперь если кто-то создает угрозу массового заражения людей, может угодить на два года в тюрьму.
"Призывы неограниченного круга лиц к участию в несогласованных акциях и игнорирование санитарных норм могли повлечь распространение массовых заболеваний", — объяснили в СК задержание сторонников Алексея Навального.
В подтверждение следователи сослались на запрет Сергея Собянина проводить публичные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Но адвокатов это не убедило. Если речь о нарушении санитарных норм, поинтересовались они, то для чего у сотрудников ФБК* провели обыски в квартирах.
По первоначальной версии, соратников Навального по фонду задержали за призывы к массовым беспорядкам. Наказание за это предусмотрено в третьей части статьи 212 УК. Если вина доказана, можно попасть в тюрьму на два года.
Сейчас сотрудники ФБК* в изоляторе временного содержания. Полиция попросила суд поместить Олега Навального и Любовь Соболь под домашний арест.

И о культуре

На допросе Любовь Соболь спрашивали, знает ли она деятелей культуры и искусства, которые вступились за Алексея Навального. По словам адвоката Владимира Воронина, ей показали список известных людей, которые перед акциями протеста выпустили видеоролики в поддержку оппозиционера и сами вышли на улицу 23 января.
Среди них — театральный режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский, актрисы Александра Бортич, Яна Троянова и Варвара Шмыкова, ведущая Татьяна Лазарева.
Следователя интересовало, когда Соболь с ними познакомилась, какие аккаунты они используют и в каких соцсетях зарегистрированы. Но юрист ФБК* отказалась отвечать, сославшись на 51-ю статью российской Конституции. По ней никто не обязан свидетельствовать против себя, знакомых, родственников или друзей.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Любовь Соболь
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваВладивостокРостов-на-ДонуПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
Лента новостейМолния