https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов

"Бес попутал". Что грозит участникам субботних протестов

После протестов 23 января по всей России завели десятки уголовных дел. Большинство участников акций обвиняют в хулиганстве, насилии в отношении полицейских,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:13

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

госдума рф

вячеслав володин

москва

владивосток

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политика

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. После протестов 23 января по всей России завели десятки уголовных дел. Большинство участников акций обвиняют в хулиганстве, насилии в отношении полицейских, порче имущества и несоблюдении санитарных норм. РИА Новости разбиралось в самых резонансных делах и выясняло, что грозит нарушителям закона.TikTok-протестНа видео толпа молодых людей на Трубной площади в Москве окружила автомобиль с мигалкой и спецномерами. Несколько человек бьют ногами по бамперу и лобовому стеклу. Потом закидывают автомобиль снежками.Лица нападавших размыты, но на одном фиолетовая куртка. Она и стала зацепкой. В такой на акции протеста 23 января пришел 18-летний блогер Константин Лакеев. В TikTok, где у него около миллиона подписчиков, он известен как Костя Киевский.Тиктокер никогда не интересовался политикой, выкладывал в соцсети видео на бытовые темы. На этом и зарабатывал. Часто дурачился, разыгрывал сатирические сцены, бил себя пластиковой бутылкой по голове."Я хочу спать. Поспал. Я хочу пить. Попил. Я сижу в TikTok. Посидел", — дурашливо перечисляет блогер свои действия в видеоролике, набравшем миллионы просмотров.Когда правоохранительные органы его задержали, а потом Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте, подписчики удивились. Никто не знал, что Лакеев вышел на протесты. Кто-то из друзей вспомнил, что тиктокер следил за ситуацией вокруг Алексея Навального. Этим и объяснили его появление на улице 23 января.Против Лакеева завели дело по двум статьям Уголовного кодекса — "Хулиганство" (ст. 213) и "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений" (ст. 167). Обе предусматривают штраф или лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Но адвокаты рассчитывают, что дело не дойдет до тюрьмы. Лакеев вину признал."Я начал обкидывать автомобиль снегом и несколько раз пнул, в чем очень раскаиваюсь, сожалею и прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. Больше такого сто процентов не повторится", — говорит он на видео.Поклонники Лакеева обратили внимание, что задержали его в TikTok-хаусе — доме, где живут и записывают видеоролики еще несколько блогеров. На видео молодой человек лежит на полу и держит руки за головой.Сейчас тиктокер в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.Драка, побег, арестНа видео с Пушкинской площади молодой человек в черной куртке ввязывается в драку с полицейскими. У омоновцев в руках дубинки, но его это не останавливает. Стычка продолжается несколько минут, силы неравны. Протестующие затягивают его внутрь толпы, чтобы спасти от задержания.Личность драчуна установили. Им оказался 20-летний выходец из Чечни Саид-Мухаммад Джумаев. В Москве он учится на третьем курсе факультета иностранных языков МГУ. До этого ни в каких потасовках не участвовал, политикой не интересовался.Задержали Джумаева через три дня. После драки с полицейскими он пустился в бега. В Пскове хотел пересечь границу и попасть в Латвию. По сигналу с его мобильного полицейские быстро вычислили местонахождение. Поймали прямо в лесу Палкинского района. До латвийской границы оставалось несколько десятков километров. В карманах нашли два компаса и карту.Джумаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318, ч. 1 УК). По этой статье ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Но участник протестов вину признал. Пока его арестовали до 23 марта.Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов осудил земляка за то, что тот не сразу сдался властям. Тем не менее пообещал оказать юридическую помощь.В университете рассказали, что Джумаев неплохо учится. Никогда не участвовал в драках, вел себя вежливо и учтиво."Он и мухи не обидит!"— воскликнула, узнав об аресте, однокурсница молодого человека, пожелавшая остаться неизвестной.За применение насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК) арестовали еще одного участника протестов в Москве — Тимура Салихова. По данным следствия, на Страстном бульваре он ударил полицейского по голове и по телу. Вину признал.Таксист Валерий Евсин задержан на два месяца по той же статье — насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.По 318-й проходит и 35-летняя Ольга Бендас. Уроженку Украины, а ныне жительницу Москвы обвиняют в нападении на полицейского и похищении у него дубинки.Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила: из двадцати уголовных дел большинство возбуждено именно по статье 318, часть первая."Поддался стадному инстинкту"Уголовные разбирательства против участников акций возбуждены не только в Москве. Так, в Санкт-Петербурге дело завели против 39-летнего Андрея Ломова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. Известно, что мужчина — госслужащий и у него семеро детей. Об аресте и обыске в квартире сообщила его супруга Елена.Следователи изъяли телефон Ломова и вещи, в которых он был 23 января. "Обшарили всю квартиру, испугали детей. Потом долго составляли протокол", — рассказала жена задержанного.В Краснодаре против Владимира Егорова открыли дело по 213-й статье о хулиганстве. Причина ареста — нарушение общественного порядка. По словам следователей, на митинге в центре города он залез на памятник казаку, "надел трусы на копыто коня, а затем снял штаны, обнажив ягодицы".Впрочем, Егоров вину тоже признал. "Бес попутал, поддался влиянию стадного инстинкта, когда все залазят на памятник", — извинился мужчина.Во Владивостоке из-за протестующих на центральных улицах скорая помощь не смогла проехать на четыре срочных вызова. Возбудили дело по статье 267, часть первая. По ней за "приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения" грозит до одного года лишения свободы. В Татарстане, Ростове-на-Дону, Новосибирске заведены дела по третьей части статьи 212 "Призывы к массовым беспорядкам".Нарушители санитарииСотрудников Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Георгия Албурова, Олега Навального, Олега Степанова задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ответственность предусмотрена в 236-й статье (часть первая) УК.Эта статья появилась в Уголовном кодексе прошлой весной. Ввести ее предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Большинство депутатов идею поддержали. Теперь если кто-то создает угрозу массового заражения людей, может угодить на два года в тюрьму."Призывы неограниченного круга лиц к участию в несогласованных акциях и игнорирование санитарных норм могли повлечь распространение массовых заболеваний", — объяснили в СК задержание сторонников Алексея Навального.В подтверждение следователи сослались на запрет Сергея Собянина проводить публичные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Но адвокатов это не убедило. Если речь о нарушении санитарных норм, поинтересовались они, то для чего у сотрудников ФБК* провели обыски в квартирах.По первоначальной версии, соратников Навального по фонду задержали за призывы к массовым беспорядкам. Наказание за это предусмотрено в третьей части статьи 212 УК. Если вина доказана, можно попасть в тюрьму на два года.Сейчас сотрудники ФБК* в изоляторе временного содержания. Полиция попросила суд поместить Олега Навального и Любовь Соболь под домашний арест.И о культуреНа допросе Любовь Соболь спрашивали, знает ли она деятелей культуры и искусства, которые вступились за Алексея Навального. По словам адвоката Владимира Воронина, ей показали список известных людей, которые перед акциями протеста выпустили видеоролики в поддержку оппозиционера и сами вышли на улицу 23 января.Среди них — театральный режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский, актрисы Александра Бортич, Яна Троянова и Варвара Шмыкова, ведущая Татьяна Лазарева. Следователя интересовало, когда Соболь с ними познакомилась, какие аккаунты они используют и в каких соцсетях зарегистрированы. Но юрист ФБК* отказалась отвечать, сославшись на 51-ю статью российской Конституции. По ней никто не обязан свидетельствовать против себя, знакомых, родственников или друзей.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Скучно, девочки": Путин о ролике про дворец Владимир Путин провел онлайн встречу со студентами и ответил на вопрос о фильме про дворец 2021-01-31T08:00 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, госдума рф, вячеслав володин, москва, владивосток, ростов-на-дону, политика