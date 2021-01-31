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Юлию Навальную отпустили из УВД
Юлию Навальную отпустили из УВД
Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:26
2021-01-31T20:42
светлана давыдова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
юлия навальная
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.Ранее в воскресенье Навальную задержали на несогласованной акции.Адвокат добавила, что протокол Щербинский суд Москвы должен рассмотреть 1 февраля.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская"
В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга
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Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
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светлана давыдова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, юлия навальная, происшествия

Юлию Навальную отпустили из УВД

20:26 31.01.2021 (обновлено: 20:42 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании "Победа", в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
Ранее в воскресенье Навальную задержали на несогласованной акции.
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"Полиция составила на нее протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта – ред.)", - сказала Давыдова.

Адвокат добавила, что протокол Щербинский суд Москвы должен рассмотреть 1 февраля.

"После составления протокола ее отпустили из УВД домой", - отметила адвокат.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Светлана ДавыдоваГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЮлия НавальнаяПроисшествия
 
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