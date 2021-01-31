Юлию Навальную доставили в УВД в новой Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании "Победа", в международном аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию доставили в Щербинский УВД по ТиНАО, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
"Ее доставили в отдел полиции, но связи с ней у меня пока нет", - сказала адвокат.
По ее словам, ее саму пока в отдел полиции не пускают. "Мне объяснили это антиковидными мерами - поскольку в УВД и так много народу, мое присутствие там будет, очевидно, лишним", - добавила Давыдова.
Ранее в воскресенье Навальную задержали на несогласованной акции.
Вчера, 15:46Навальный убил протест
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".