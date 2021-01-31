https://ria.ru/20210131/navalnaya-1595392751.html

Юлию Навальную доставили в УВД в новой Москве

Юлию Навальную доставили в УВД в новой Москве

Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию доставили в Щербинский УВД по ТиНАО, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:52

2021-01-31T17:52

2021-01-31T17:52

тинао

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию доставили в Щербинский УВД по ТиНАО, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.По ее словам, ее саму пока в отдел полиции не пускают. "Мне объяснили это антиковидными мерами - поскольку в УВД и так много народу, мое присутствие там будет, очевидно, лишним", - добавила Давыдова.Ранее в воскресенье Навальную задержали на несогласованной акции.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595348730.html

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тинао, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия