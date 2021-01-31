https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595403647.html

Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета

Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета

Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-31T19:45

2021-01-31T19:45

2021-02-01T07:35

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, однако так называемые заменители сахара на ее основе могут быть опасными.Похудеть, употребляя это вещество в пищу, проблематично, заключил врач.

https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество