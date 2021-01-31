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Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета
Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета
Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 01.02.2021
2021-01-31T19:45
2021-02-01T07:35
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, однако так называемые заменители сахара на ее основе могут быть опасными.Похудеть, употребляя это вещество в пищу, проблематично, заключил врач.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета

19:45 31.01.2021 (обновлено: 07:35 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Врач Александр Мясников
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, однако так называемые заменители сахара на ее основе могут быть опасными.

"Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому. <…> Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве", — объяснил он, призвав россиян отказаться от подобной "альтернативы" сладостям.

Похудеть, употребляя это вещество в пищу, проблематично, заключил врач.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 16:24
Мясников предупредил об опасности популярной диеты
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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