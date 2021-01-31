https://ria.ru/20210131/mid-1595382003.html
МИД предостерег США от вмешательства во внутренние дела России
МИД предостерег США от вмешательства во внутренние дела России
МИД прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и американского посольства в Москве по поводу несогласованных акций в России и указал на двойные РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:18
2021-01-31T16:18
2021-01-31T17:36
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. МИД прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и американского посольства в Москве по поводу несогласованных акций в России и указал на двойные стандарты.Ранее дипмиссия написала в Twitter, что российские власти перед новыми протестами задержали ряд активистов и заблокировали центр Москвы, в связи с этим дипломаты призвали Россию соблюдать международные обязательства в области прав человека. В свою очередь, Блинкен написал, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд".На Смоленской площади потребовали от США прекратить вмешательство во внутренние дела суверенных государств и напомнили об ответственности за распространение фейков о несогласованных акциях.Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, прошли в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html
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энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире