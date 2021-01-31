Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/krym-1595327396.html
Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T04:21
2021-01-31T04:21
россия
дмитрий белик
военно-морские силы украины
нато
республика крым
йенс столтенберг
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он напомнил, что полуостров называют "непотопляемым авианосцем". По утверждению Самуся, "главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".Эксперт также признал, что на данный момент Россия полностью контролирует Черное море, поэтому якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву стоит развивать свои военно-морские силы. "К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", - заключил Самусь.Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя жалобы генсека НАТО Йенса Столтенберга на "активное развертывание" российских сил в Черноморском регионе, указал, что мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации альянса. "Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html
https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий белик, военно-морские силы украины, нато, республика крым, йенс столтенберг, украина, в мире

Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма

04:21 31.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Он напомнил, что полуостров называют "непотопляемым авианосцем". По утверждению Самуся, "главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:50
В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной
Эксперт также признал, что на данный момент Россия полностью контролирует Черное море, поэтому якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву стоит развивать свои военно-морские силы.
"К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", - заключил Самусь.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя жалобы генсека НАТО Йенса Столтенберга на "активное развертывание" российских сил в Черноморском регионе, указал, что мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации альянса.
"Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", - подчеркнул парламентарий.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 15:40
Зато жрать нечего: болгары оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым
 
РоссияДмитрий БеликВоенно-морские силы УкраиныНАТОРеспублика КрымЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Лента новостейМолния