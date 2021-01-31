https://ria.ru/20210131/krym-1595327396.html

Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма

Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма

Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T04:21

2021-01-31T04:21

2021-01-31T04:21

россия

дмитрий белик

военно-морские силы украины

нато

республика крым

йенс столтенберг

украина

в мире

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он напомнил, что полуостров называют "непотопляемым авианосцем". По утверждению Самуся, "главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".Эксперт также признал, что на данный момент Россия полностью контролирует Черное море, поэтому якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву стоит развивать свои военно-морские силы. "К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", - заключил Самусь.Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя жалобы генсека НАТО Йенса Столтенберга на "активное развертывание" российских сил в Черноморском регионе, указал, что мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации альянса. "Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20210120/voyna-1593855639.html

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

россия

республика крым

украина

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россия, дмитрий белик, военно-морские силы украины, нато, республика крым, йенс столтенберг, украина, в мире