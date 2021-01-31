В центре Петербурга раздался похожий на светошумовую гранату хлопок
15:43 31.01.2021 (обновлено: 16:29 31.01.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Хлопок, похожий на взрыв светошумовой гранаты, раздался у Сенной площади в Петербурге, куда пытались пройти участники несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, у Сенной площади в Петербурге, ближе к каналу Грибоедова, раздался хлопок, по звуку похожий на взрыв светошумовой гранаты.
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В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".