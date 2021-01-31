Лучшие фото РИА Новости, январь 2021 года
Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
Мама с ребенком катаются с горки на Ангарском перевале в Крыму.
Мама с ребенком катаются с горки на Ангарском перевале в Крыму.
Самка снежного барса Аксу в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".
Самка снежного барса Аксу в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".
Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.
Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.
Девушки обтираются снегом в Пятигорске. На склоне горы Машук протекают горячие сероводородные источники, под действием которых образовались углубления, напоминающие ванны.
Девушки обтираются снегом в Пятигорске. На склоне горы Машук протекают горячие сероводородные источники, под действием которых образовались углубления, напоминающие ванны.
Сотрудник избирательной комиссии на участке в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.
Сотрудник избирательной комиссии на участке в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл после присяги.
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл после присяги.
Владимир Путин участвует в крещенских купаниях.
Владимир Путин участвует в крещенских купаниях.
Верующие во время крещенских купаний на Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье.
Верующие во время крещенских купаний на Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье.
Покровская Свято-Введенская Островная женская пустынь, которая находится посреди Введенского озера во Владимирской области.
Покровская Свято-Введенская Островная женская пустынь, которая находится посреди Введенского озера во Владимирской области.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Солнце над заснеженными деревьями в Якутске.
Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре.
Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре.
Большая панда в Московском зоопарке.
Машина экипажа 509 спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на старте ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Джидде.
Машина экипажа 509 спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на старте ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Джидде.
Девушки прыгают на гигантский снежок в Мадриде.
Останкинская телебашня, обледеневшая во время сильных морозов в Москве.
Останкинская телебашня, обледеневшая во время сильных морозов в Москве.
Машинист Елена Лысенко-Салтыкова во время обхода электропоезда на Киевском вокзале в Москве.
Машинист Елена Лысенко-Салтыкова во время обхода электропоезда на Киевском вокзале в Москве.
Лед на Байкале.
Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.
Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посол России в Польше Сергей Андреев, премьер Бельгии Софи Вильмес, король Бельгии Филипп с супругой, королевой Матильдой, делегация оставшихся в живых бывших узников и главы государственных делегаций на акции памяти, посвященной 75-летию освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посол России в Польше Сергей Андреев, премьер Бельгии Софи Вильмес, король Бельгии Филипп с супругой, королевой Матильдой, делегация оставшихся в живых бывших узников и главы государственных делегаций на акции памяти, посвященной 75-летию освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше.
Рыбаки на льду Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях деревни Хмельники.
Рыбаки на льду Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях деревни Хмельники.
Посетители выставки "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее.
Посетители выставки "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее.
Девушка-сварщица Александра Weld Queen в собственной мастерской в Москве.
Девушка-сварщица Александра Weld Queen в собственной мастерской в Москве.
Молодые люди прячутся за зонтиком во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде.
Молодые люди прячутся за зонтиком во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде.
Железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к мавзолею на Красной площади в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к мавзолею на Красной площади в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.
Заснеженная Алушта.
Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни.
Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни.
Посетители в московском ночном клубе "Пропаганда" после отмены части коронавирусных ограничений.
Посетители в московском ночном клубе "Пропаганда" после отмены части коронавирусных ограничений.