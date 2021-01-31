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Лучшие фото РИА Новости, январь 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, январь 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.01.2021
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джилл байден
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
камаз-мастер
музей победы
вашингтон
останкинская башня
мавзолей ленина
северное сияние
крещение господне
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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джилл байден, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камаз-мастер, музей победы, вашингтон, останкинская башня, мавзолей ленина, северное сияние, крещение господне, евгения медведева, алушта, филипп (король бельгии), храм христа спасителя, байкал, освенцим, мультимедиа арт музей, московский зоопарк, патриарх кирилл (владимир гундяев), кпрф, дакар (ралли), марк рютте, джо байден, владимир путин, польша, москва, новосибирск, красноярский край, краснодар, обь, московская область (подмосковье), бишкек, мурманск, владимирская область, республика крым, республика карелия, якутск, крещенские купания, киевский вокзал, мадрид, празднование святого богоявления (крещение господне), фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, январь 2021 года

08:00 31.01.2021 (обновлено: 08:17 31.01.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.

Выступление артистки в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия
1 из 35

Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мама с ребенком катаются с горки на Ангарском перевале в Крыму.

Мама с ребенком катаются с горки в Ангарском перевале в Крыму
2 из 35

Мама с ребенком катаются с горки на Ангарском перевале в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Самка снежного барса Аксу в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

Самка снежного барса по кличке Аксу в открытом вольере в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 35

Самка снежного барса Аксу в открытом вольере красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.

Торговец рыбой на рынке в Якутске
4 из 35

Торговец на рынке в Якутске, где установились 50-градусные морозы.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Девушки обтираются снегом в Пятигорске. На склоне горы Машук протекают горячие сероводородные источники, под действием которых образовались углубления, напоминающие ванны.

Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске
5 из 35

Девушки обтираются снегом в Пятигорске. На склоне горы Машук протекают горячие сероводородные источники, под действием которых образовались углубления, напоминающие ванны.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудник избирательной комиссии на участке в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время досрочных выборов президента Кыргызской Республики в Бишкеке
6 из 35

Сотрудник избирательной комиссии на участке в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Вашингтоне.
Контрольно-пропускной пункт в Вашингтоне
7 из 35
Контрольно-пропускной пункт в Вашингтоне.
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл после присяги.

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден после присяги
8 из 35

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл после присяги.

© Sputnik / Стрингер
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© РИА Новости / Павел ЛьвовСеверное сияние в Мурманске.
Северное сияние в Мурманске
9 из 35
Северное сияние в Мурманске.
© РИА Новости / Павел Львов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин участвует в крещенских купаниях.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
10 из 35

Владимир Путин участвует в крещенских купаниях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Антон Денисов

Верующие во время крещенских купаний на Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье.

Верующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
11 из 35

Верующие во время крещенских купаний на Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Покровская Свято-Введенская Островная женская пустынь, которая находится посреди Введенского озера во Владимирской области.

Покровская Свято-Введенская Островная женская пустынь на острове посреди Введенского озера во Владимирской области
12 из 35

Покровская Свято-Введенская Островная женская пустынь, которая находится посреди Введенского озера во Владимирской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
13 из 35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Солнце над заснеженными деревьями в Якутске.

Солнце над заснеженными деревьями в Якутске
14 из 35

Солнце над заснеженными деревьями в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре.

Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре
15 из 35

Девушки переходят дорогу по мокрому снегу в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФигуристка Евгения Медведева выступает в ледовом шоу "Чемпионы".
Фигуристка Евгения Медведева выступает в ледовом шоу Чемпионы
16 из 35
Фигуристка Евгения Медведева выступает в ледовом шоу "Чемпионы".
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Максим Блинов

Большая панда в Московском зоопарке.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
17 из 35

Большая панда в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанк

Машина экипажа 509 спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на старте ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Джидде.

Машина экипажа 509 спортивной команды КАМАЗ-мастер на старте ралли-марафона Дакар-2021 в классе грузовиков в Джидде
18 из 35

Машина экипажа 509 спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на старте ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Джидде.

© РИА Новости / www.kamazmaster.ru
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Девушки прыгают на гигантский снежок в Мадриде.

Девушки прыгают на гигантский снежок на одной из улиц в Мадриде
19 из 35

Девушки прыгают на гигантский снежок в Мадриде.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Александр Вильф

Останкинская телебашня, обледеневшая во время сильных морозов в Москве.

Покрытая льдом Останкинская телебашня
20 из 35

Останкинская телебашня, обледеневшая во время сильных морозов в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБуксиры "Черногорск" и "Арбан", зажатые ледяными торосами в акватории Енисея во время ледостава возле села Галанино Казачинского района Красноярского края.
Буксиры Черногорск и Арбан, зажатые ледяными торосами в акватории Енисея во время ледостава возле села Галанино Казачинского района Красноярского края
21 из 35
Буксиры "Черногорск" и "Арбан", зажатые ледяными торосами в акватории Енисея во время ледостава возле села Галанино Казачинского района Красноярского края.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Машинист Елена Лысенко-Салтыкова во время обхода электропоезда на Киевском вокзале в Москве.

Машинист пригородного электропоезда Елена Лысенко-Салтыкова во время обхода поезда на Киевском вокзале в Москве
22 из 35

Машинист Елена Лысенко-Салтыкова во время обхода электропоезда на Киевском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Лед на Байкале.

Лед на озере Байкал
23 из 35

Лед на Байкале.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

Президент РФ В. Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе
24 из 35

Владимир Путин осматривает экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посол России в Польше Сергей Андреев, премьер Бельгии Софи Вильмес, король Бельгии Филипп с супругой, королевой Матильдой, делегация оставшихся в живых бывших узников и главы государственных делегаций на акции памяти, посвященной 75-летию освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посол России в Польше Сергей Андреев, премьер министр Бельгии Софи Вильмес, король Бельгии Филипп и его супруга, королева Матильда, делегация оставшихся в живых бывших узников и главы государственных делегаций на акции памяти у мемориала на территории бывшего лагеря смерти Освенцим, посвященной 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим в Польше
25 из 35

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посол России в Польше Сергей Андреев, премьер Бельгии Софи Вильмес, король Бельгии Филипп с супругой, королевой Матильдой, делегация оставшихся в живых бывших узников и главы государственных делегаций на акции памяти, посвященной 75-летию освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Рыбаки на льду Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях деревни Хмельники.

Рыбаки на льду Красноярского водохранилища на реке Енисей в окрестностях деревни Хмельники в Красноярском крае
26 из 35

Рыбаки на льду Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях деревни Хмельники.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители выставки "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее.

Посетители на групповой выставке Тень души, но заостренней чуть в Мультимедиа Арт Музее
27 из 35

Посетители выставки "Тень души, но заостренней чуть" в Мультимедиа Арт Музее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушка-сварщица Александра Weld Queen в собственной мастерской в Москве.

Девушка-сварщица Александра Weld Queen в своей мастерской в Москве
28 из 35

Девушка-сварщица Александра Weld Queen в собственной мастерской в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Молодые люди прячутся за зонтиком во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде.

Юноши прячутся за зонтом во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде
29 из 35

Молодые люди прячутся за зонтиком во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.

Железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
30 из 35

Железнодорожный мост через Обь в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к мавзолею на Красной площади в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.

Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
31 из 35

Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к мавзолею на Красной площади в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Заснеженная Алушта.

Заснеженные улицы в Алуште
32 из 35

Заснеженная Алушта.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни.

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни на острове посреди Введенского озера во Владимирской области
33 из 35

Салют в честь празднования Крещения Господня в Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЖенщина переходит дорогу в Бишкеке.
Женщина переходит дорогу в Бишкеке
34 из 35
Женщина переходит дорогу в Бишкеке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетители в московском ночном клубе "Пропаганда" после отмены части коронавирусных ограничений.

Посетители в московском ночном клубе Пропаганда
35 из 35

Посетители в московском ночном клубе "Пропаганда" после отмены части коронавирусных ограничений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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