https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html

Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП

Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал РИА Новости появление в TikTok вбросов по несанкционированным... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:16

2021-01-31T20:16

2021-01-31T21:22

tiktok

александр малькевич

общественная палата рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал РИА Новости появление в TikTok вбросов по несанкционированным акциям.Собеседник агентства подчеркнул, что в этом сервисе фиксировали много публикаций, "направленных на крайнюю дестабилизацию: бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать"."При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. <...> Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам", — заключил Малькевич.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, александр малькевич, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество