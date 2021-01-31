Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html
Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП
Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал РИА Новости появление в TikTok вбросов по несанкционированным... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:16
2021-01-31T21:22
tiktok
александр малькевич
общественная палата рф
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561251_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_64efb4b797ee64bc24102ba1b8d1ca02.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал РИА Новости появление в TikTok вбросов по несанкционированным акциям.Собеседник агентства подчеркнул, что в этом сервисе фиксировали много публикаций, "направленных на крайнюю дестабилизацию: бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать"."При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. &lt;...&gt; Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам", — заключил Малькевич.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561251_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cc12cf47cb1fe9862cce951a9dc507b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, александр малькевич, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Фейки в TikTok стали более агрессивными, рассказали в ОП

20:16 31.01.2021 (обновлено: 21:22 31.01.2021)
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал РИА Новости появление в TikTok вбросов по несанкционированным акциям.

"TikTok был основной площадкой по разгону фейков именно потому, что там блогеры показали себя людьми с минимальной социальной ответственностью".

Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Александр Малькевич
Собеседник агентства подчеркнул, что в этом сервисе фиксировали много публикаций, "направленных на крайнюю дестабилизацию: бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать".
"При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. <...> Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам", — заключил Малькевич.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.
На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
 
TikTokАлександр МалькевичОбщественная палата РФГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
14:28В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
14:26Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
14:26СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального
14:25В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы
14:22Юристы оценили идею освобождения подростков от "уголовки" по примирению
14:22Путин призвал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
Лента новостейМолния