Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
© РИА Новости / аккаунт Николая ляскина в сети FacebookГлава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* Николая Ляскина задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.
Ранее по этой статье задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, а также отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.
"Он задержан в качестве подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ)", - сказал Тельнов.
Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.