https://ria.ru/20210131/fbk-1595324784.html

Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм

Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм

Сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* Николая Ляскина задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге в Москве, РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T01:20

2021-01-31T01:20

2021-01-31T01:20

николай ляскин

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* Николая Ляскина задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.Ранее по этой статье задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, а также отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву."Он задержан в качестве подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ)", - сказал Тельнов.Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/protesty-1595322656.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай ляскин, алексей навальный, москва, происшествия