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https://ria.ru/20210131/dvorets-1595376987.html
СМИ: фильм о "дворце" в Геленджике сняли в Германии при поддержке США
СМИ: фильм о "дворце" в Геленджике сняли в Германии при поддержке США
Фильм Алексея Навального о "дворце" в Геленджике сняли на немецкой киностудии Black Forest, сообщила "Россия 1". РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:39
2021-01-31T16:34
александр рогаткин
аркадий ротенберг
алексей навальный
владимир путин
геленджик
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Фильм Алексея Навального о "дворце" в Геленджике сняли на немецкой киностудии Black Forest, сообщила "Россия 1".Как уточнил телеканал, этот факт установили журналисты издания Schwarzwalder Bote.Как добавил основатель YouTube-канала "Голос Германии" Сергей Фильберт, "Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии".По его данным, время для съемок зарезервировали еще в декабре 2020 года по звонку из США, сам фильм делали как минимум месяц."Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США", — заключил Фильберт.Накануне журналисты "России 1" и Telegram-канала Mash показали здание "дворца" под Геленджиком изнутри. На кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондентов, на полах во многих помещениях нет даже стяжки.Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что этот комплекс зданий принадлежит ему, там уже несколько лет идет строительство апарт-отеля.Ситуацию с "дворцом" ранее на этой неделе прокомментировал и Владимир Путин. Как заявил президент, у него не было времени посмотреть фильм, но он изучил видеоматериалы, которые подготовили помощники. Как подчеркнул глава государства, ничего из собственности, описанной в "расследовании", ни ему, ни его родственникам не принадлежит.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках, все они нацелены на раскачку ситуации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/dvorets-1595113955.html
https://ria.ru/20210125/putin-1594483963.html
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александр рогаткин, аркадий ротенберг, алексей навальный, владимир путин, геленджик, политика

СМИ: фильм о "дворце" в Геленджике сняли в Германии при поддержке США

15:39 31.01.2021 (обновлено: 16:34 31.01.2021)
 
© Телеканал "Россия 1"Кадр из репортажа телеканала "Россия 1" о строящемся объекте в Прасковеевке
Кадр из репортажа телеканала Россия 1 о строящемся объекте в Прасковеевке - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Телеканал "Россия 1"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Фильм Алексея Навального о "дворце" в Геленджике сняли на немецкой киностудии Black Forest, сообщила "Россия 1".
Как уточнил телеканал, этот факт установили журналисты издания Schwarzwalder Bote.
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"Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом "расследования" про "дворец". Вайленды (руководители студии. — Прим. ред.) несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному", — сообщили в эфире телеканала.

Как добавил основатель YouTube-канала "Голос Германии" Сергей Фильберт, "Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии".
По его данным, время для съемок зарезервировали еще в декабре 2020 года по звонку из США, сам фильм делали как минимум месяц.
"Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США", — заключил Фильберт.
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Накануне журналисты "России 1" и Telegram-канала Mash показали здание "дворца" под Геленджиком изнутри. На кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондентов, на полах во многих помещениях нет даже стяжки.
Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что этот комплекс зданий принадлежит ему, там уже несколько лет идет строительство апарт-отеля.
Ситуацию с "дворцом" ранее на этой неделе прокомментировал и Владимир Путин. Как заявил президент, у него не было времени посмотреть фильм, но он изучил видеоматериалы, которые подготовили помощники.
Как подчеркнул глава государства, ничего из собственности, описанной в "расследовании", ни ему, ни его родственникам не принадлежит.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках, все они нацелены на раскачку ситуации.
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Александр РогаткинАркадий РотенбергАлексей НавальныйВладимир ПутинГеленджикПолитика
 
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