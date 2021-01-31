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В Петербурге рассказали о задержании девочки на незаконной акции
В Петербурге рассказали о задержании девочки на незаконной акции
ГУМВД подтвердило информацию СМИ о доставлении с несогласованной акции в отдел полиции Петроградского района Санкт-Петербурга 11-летней девочки и заявило, что... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T22:13
2021-01-31T22:13
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. ГУМВД подтвердило информацию СМИ о доставлении с несогласованной акции в отдел полиции Петроградского района Санкт-Петербурга 11-летней девочки и заявило, что никаких процессуальных действий с подростком сотрудники полиции не проводили.Ранее о девочке, которая оказалась в отделе полиции после несанкционированной акции, написали местные СМИ.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге рассказали о задержании девочки на незаконной акции

22:13 31.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. ГУМВД подтвердило информацию СМИ о доставлении с несогласованной акции в отдел полиции Петроградского района Санкт-Петербурга 11-летней девочки и заявило, что никаких процессуальных действий с подростком сотрудники полиции не проводили.
Ранее о девочке, которая оказалась в отделе полиции после несанкционированной акции, написали местные СМИ.

"С несанкционированной акции в отдел полиции Петроградского района была доставлена девочка, позже выяснилось, что ей 11 лет. Сотрудники полиции расспросили ее, оказалось, что она не знает телефона родителей. Тем не менее полицейские установили, что девочка живёт в Токсово, установили ее мать, связались с ней и вызвали, чтобы передать ей ребенка. Никакие процессуальные действия с подростком сотрудники полиции не проводили", - сообщил РИА Новости собеседник агентства.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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