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В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T18:02
2021-01-31T19:20
здоровье
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.При этом Вибе признал, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Однако астроном считает, что эти данные "статистические" и "не применимы к конкретному человеку".Вибе рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.
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здоровье, общество

В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

18:02 31.01.2021 (обновлено: 19:20 31.01.2021)
 
© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : ESA/NASA/SOHO
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Если метеозависимому человеку скажете <…>, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо", — отметил он, комментируя публикации о надвигающейся 1 февраля магнитной буре.

При этом Вибе признал, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Однако астроном считает, что эти данные "статистические" и "не применимы к конкретному человеку".
"Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни", — подытожил специалист.
Вибе рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.
График солнечной активности 23 и 24 цикла и прогноз - РИА Новости, 1920, 18.06.2019
18 июня 2019, 19:31Наука
Астрономы выяснили, почему цикл солнечной активности длится 11 лет
 
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