https://ria.ru/20210131/burya-1595393867.html

В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:02

2021-01-31T18:02

2021-01-31T19:20

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:374:2311:1674_1920x0_80_0_0_d10e367d41e2953d238225d4007efe70.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.При этом Вибе признал, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Однако астроном считает, что эти данные "статистические" и "не применимы к конкретному человеку".Вибе рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием.

https://ria.ru/20190618/1555680633.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество