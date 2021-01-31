https://ria.ru/20210131/aviabilety-1595011677.html
Эксперты выяснили, куда россияне летали в январе из Москвы и Петербурга
Эксперты выяснили, куда россияне летали в январе из Москвы и Петербурга
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города и страны россияне чаще всего летали в январе и как изменились цены на авиабилеты,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:22
2021-01-31T09:22
2021-01-31T09:22
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города и страны россияне чаще всего летали в январе и как изменились цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру.По данным экспертов, в рейтинге самых популярных направлений из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В десятку популярных маршрутов также вошли Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Кроме того, путешественники из столицы нередко летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в двадцать востребованных локаций с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топа маршрут Москва — Сургут.Средний чек за перелет из столицы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17 процентов меньше, чем год назад. Больше всего снизились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54 процента), Екатеринбург (-41), Новосибирск (-37), Волгоград (-34) и Санкт-Петербург (-33 процента).Среди заграничных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелеты за пределы России из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14 процентов дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20 процентов дешевле.Из Санкт-Петербурга в январе чаще всего летали в Москву (каждый пятый билет), Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград. Аналитики отмечают, что популярность Мурманска у путешественников из Санкт-Петербурга резко возросла: в прошлом январе он был на 12 месте, а теперь — на четвертом.Также в десятку направлений у авиатуристов из северной столицы вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Архангельск. Кроме того, были популярны Самара, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Сыктывкар, Саратов и Волгоград.Средний чек за авиабилет из Санкт-Петербурга по России в январе 2021 года составил 4 414 рублей, на 21 процент меньше, чем год назад. Больше всего сократились средние чеки за пелеты в Новосибирск (-41 процент), Москву (-35 процентов) и Екатеринбург (-30 процентов). Средняя стоимость за билет за рубеж из Санкт-Петербурга выросла на 34 процента — с 11 735 до 15 763 рублей. В тройку самых популярных зарубежных направлений с вылетом из Петербурга в январе вошли Ереван, Стамбул и Анталья. Билеты в Ереван обходились покупателям на 40 процентов дороже, чем год назад, а в Стамбул и Анталью — дешевле, на 18 процентов и 40 процентов соответственно.
https://ria.ru/20210126/aviabilety-1594504107.html
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города и страны россияне чаще всего летали в январе и как изменились цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру.
По данным экспертов, в рейтинге самых популярных направлений из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В десятку популярных маршрутов также вошли Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа.
Кроме того, путешественники из столицы нередко летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в двадцать востребованных локаций с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топа маршрут Москва — Сургут.
Средний чек за перелет из столицы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17 процентов меньше, чем год назад. Больше всего снизились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54 процента), Екатеринбург (-41), Новосибирск (-37), Волгоград (-34) и Санкт-Петербург (-33 процента).
Среди заграничных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелеты за пределы России из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14 процентов дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20 процентов дешевле.
Из Санкт-Петербурга в январе чаще всего летали в Москву (каждый пятый билет), Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград. Аналитики отмечают, что популярность Мурманска у путешественников из Санкт-Петербурга резко возросла: в прошлом январе он был на 12 месте, а теперь — на четвертом.
Также в десятку направлений у авиатуристов из северной столицы вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Архангельск. Кроме того, были популярны Самара, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Сыктывкар, Саратов и Волгоград.
Средний чек за авиабилет из Санкт-Петербурга по России в январе 2021 года составил 4 414 рублей, на 21 процент меньше, чем год назад. Больше всего сократились средние чеки за пелеты в Новосибирск (-41 процент), Москву (-35 процентов) и Екатеринбург (-30 процентов).
Средняя стоимость за билет за рубеж из Санкт-Петербурга выросла на 34 процента — с 11 735 до 15 763 рублей. В тройку самых популярных зарубежных направлений с вылетом из Петербурга в январе вошли Ереван, Стамбул и Анталья. Билеты в Ереван обходились покупателям на 40 процентов дороже, чем год назад, а в Стамбул и Анталью — дешевле, на 18 процентов и 40 процентов соответственно.