https://ria.ru/20210131/arest-1595415473.html

В Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции

В Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции

В Петербурге райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:13

2021-01-31T22:13

2021-01-31T23:18

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Петербурге райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Наказания назначили по статье КоАП о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Некоторым нарушителям выписывают также административные штрафы.Кроме того, СУ СК по Петербургу открыл уголовное дело о применении силы против представителей власти. Нападение неизвестных на силовиков произошло во время несогласованной акции на Сенной площади. В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия