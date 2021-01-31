https://ria.ru/20210131/arest-1595415473.html
В Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции
В Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции
В Петербурге райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T22:13
2021-01-31T22:13
2021-01-31T23:18
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Петербурге райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Наказания назначили по статье КоАП о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Некоторым нарушителям выписывают также административные штрафы.Кроме того, СУ СК по Петербургу открыл уголовное дело о применении силы против представителей власти. Нападение неизвестных на силовиков произошло во время несогласованной акции на Сенной площади. В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
2021-01-31T22:13
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Оцепление у станции метро "Красные ворота" в Москве
Полиция выставила оцепление у "Красных ворот" в Москве, где собрались участники несогласованной акции, начались задержания
2021-01-31T22:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости.
В Петербурге
райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Наказания назначили по статье КоАП о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Некоторым нарушителям выписывают также административные штрафы.
Кроме того, СУ СК по Петербургу открыл уголовное дело о применении силы против представителей власти. Нападение неизвестных на силовиков произошло во время несогласованной акции на Сенной площади.
В воскресенье в Москве
, Петербурге
и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.
На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
МВД и Генпрокуратура
напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин
подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".